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Xã hội

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Bức thư tay gây sốt cộng đồng mạng của giám đốc sở ở Điện Biên

Thành Đạt

TPO - Những ngày qua, bức thư viết tay của Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên mời các runner tham gia giải chạy gây xôn xao mạng xã hội. Trong thời kỳ bùng nổ của công nghệ số và AI, bức thư tay truyền thống tạo ra hiệu ứng truyền thông bất ngờ.

Bức thư tay đóng dấu đỏ của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Lá thư mời dài ba trang viết tay của ông Trần Hải Hà được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nói chung và cộng đồng chạy bộ nói riêng.

Trong thư, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên gửi lời mời các câu lạc bộ, hội, nhóm và vận động viên trên cả nước tham gia Giải chạy địa hình chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng” năm 2026.

Qua bức thư, ông Hà mong muốn người dân, du khách khi đến với Pu Tó Cọ không chỉ tham gia chạy bộ, leo núi mà còn có dịp tìm hiểu về lịch sử Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đưa ra những quyết định lịch sử. Ông viết rằng, người tham gia giải chạy sẽ cảm nhận được giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay và ý chí, nghị lực của dân tộc Việt Nam.

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Bức thư tay của ông Trần Hải Hà đăng trên Fanpage của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong về lá thư, ông Hà cho biết đã viết vào chiều 31/10, sau chuyến khảo sát thực địa cung đường chạy lên đỉnh Pu Tó Cọ vào buổi sáng. Những cảm xúc ngay sau chuyến đi giúp ông nhanh chóng hoàn thành lá thư. “Hôm ấy, tôi viết một mạch, trong một giờ, không tẩy xóa, không sai một từ nào”, ông Hà kể.

Trong thời kỳ mà đa số mọi người viết văn bản bằng máy tính, điện thoại, thậm chí là AI như hiện nay, việc ông Hà viết thư tay trở thành hiện tượng lạ. Lý giải điều này, ông Hà nói: “Tôi nghĩ đơn giản rằng, đây là cách thể hiện sự trân trọng".

Ông Hà cho biết, trong công việc hằng ngày, dù phần lớn hoạt động xử lý, trao đổi công việc và hội họp hiện được thực hiện qua máy tính, thiết bị điện tử nhưng bản thân ông cùng nhiều cộng sự vẫn duy trì thói quen ghi chép, phác thảo ý tưởng, viết ý kiến và ghi chú bằng giấy, bút.

Tất nhiên, bức thư nêu trên của ông Hà vẫn vì mục tiêu công việc, là hoạt động thực thi công vụ nên được ký tên, đóng dấu, thậm chí đóng cả dấu giáp lai, có giá trị như một văn bản của cơ quan Nhà nước.

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Ông Trần Hải Hà trong quá trình khảo sát đường chạy lên đỉnh Pu Tó Cọ hôm 31/10 .

Theo ông Hà, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tổ chức giải cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, thu hút khách du lịch, góp phần tạo sinh kế và tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Bức thư sau đó được đăng trên Fanpage trên Facebook của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lập tức nhận được hàng trăm lượt like, thả tim, chia sẻ và bình luận.

"Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm của người đứng đầu", một tài khoản comment. Một tài khoản khác bình luận: "Rất trân trọng hình ảnh Giám đốc Sở tự tay viết những bức thư mời tham gia Giải chạy Pú Tó Cọ. Một cách làm giản dị, chân thành nhưng chứa đựng sự trân trọng đối với từng cá nhân, đơn vị và mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao, văn hóa, du lịch Điện Biên".

Sau những lời khen, nhiều người đã lập tức hưởng ứng, đăng ký tham gia giải chạy. "Với bức thư mời đầy tâm huyết và sự trân trọng ntn chắc sẽ khó có runner nào có thể chối từ! Chúc giải chạy thành công rực rỡ!", một tài khoản chia sẻ.

Giám đốc không ngại làm MC

Không chỉ tự mình viết thư mời gọi runner và du khách đến với Điện Biên, ông Trần Hải Hà cũng từng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh.

Trên Fanpage của sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên hay kênh TikTok “Điện Biên Ngày Mới”..., từ khi còn là Phó Giám đốc Sở, ông Hà đã xuất hiện trong nhiều video với vai trò người dẫn, giới thiệu các điểm đến, sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương.

Hình ảnh vị Phó Giám đốc, nay là Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Điện Biên với phong thái trẻ trung, dẫn chuyện tung tẩy đã thu hút không ít người xem. Trong đó, video ông Hà giới thiệu các chương trình du lịch Tết 2026 của Điện Biên trên Fanpage của Sở đã đạt hơn 155 nghìn lượt xem; video ông giới thiệu Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, thu hút hơn 100 nghìn lượt xem trên kênh TikTok “Điện Biên Ngày Mới”.

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Theo ông Hà, đây là cách làm mới trong công tác tuyên truyền, đưa thông tin chính thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thông qua những nội dung ngắn gọn, sinh động trên nền tảng số.

Cùng ông Hà, các lãnh đạo phòng ban, trung tâm của Sở cũng "lên hình" để quảng bá du lịch Điện Biên. Ông Hà cho hay, việc cán bộ, công chức trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung cũng giúp thông tin được truyền tải gần gũi hơn, đồng thời khuyến khích người dân, du khách cùng quảng bá, kể những câu chuyện về Điện Biên.

Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ tại xã Mường Phăng lần đầu tiên được tổ chức Tháng 12/2025. Năm 2026 là lần thứ hai giải được tổ chức, với tên gọi Giải chạy địa hình chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng”.

Giải chạy năm nay được tổ chức ngày 28/11 với ba cự ly 6km, 16km và 26km. Cung đường đưa vận động viên đến với đỉnh Pu Tó Cọ, nơi hơn 70 năm trước từng là đài quan sát của quân đội ta. Khu vực này gắn với Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy chiến dịch đưa ra những quyết định lịch sử, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài chạy bộ, vận động viên còn có cơ hội tham quan các thắng cảnh, di tích lịch sử, thưởng thức đặc sản Điện Biên và xem biểu diễn văn nghệ.

Bên cạnh giải chạy địa hình nêu trên, tỉnh Điện Biên đang cùng với Báo Tiền Phong triển khai giải chạy Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery. Giải chạy sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 31/12/2026 đến 2/1/2027 tại tỉnh Điện Biên. Giải chạy hứa hẹn sẽ làm sống lại những bản hùng ca huyền thoại trên vùng đất Điện Biên đậm chất sử thi.

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