Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giám định 4.370 tờ tiền trong thùng xốp chuyển qua biên giới

Nhật Huy

TPO - Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang xác định, 4.370 tờ tiền Việt Nam, tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng là tiền thật, đây là tang vật thu giữ trong vụ vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 7/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất giám định số tiền Việt Nam đồng, được vận chuyển trái phép qua biên giới.

Trước đó, đầu giờ chiều 3/11/2026, tại khu vực bờ sông biên giới xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, Công an xã Khánh Bình phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép tiền từ Campuchia vào Việt Nam.

pc09-3145.jpg
Tang vật gồm 4.370 tờ tiền Việt Nam. Ảnh: CAAG.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 4.370 tờ tiền, gồm các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng. Sau đó số tiền được gửi trưng cầu giám định để xác định tiền thật hay giả.

Kết quả giám định xác định toàn bộ tờ tiền trên đều là tiền thật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về mang tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ qua biên giới. Người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo tiền mặt phải thực hiện khai báo hải quan và các thủ tục liên quan theo quy định.

Xem thêm

#An Giang #vận chuyển tiền trái phép #vận chuyển tiền qua biên giới #Campuchia #Bộ đội Biên phòng #Công an An Giang

Cùng chuyên mục

Bắt giam kẻ dùng dao sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Bắt giam kẻ dùng dao sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

TPO - Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàng Seo Páo (SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Giết người.

Khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

17 ngày xuyên rừng vượt mưa lạnh truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

TPO - Sau 17 ngày truy tìm tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở ở Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Tình bị bắt lúc hơn 16 giờ ngày 7/11, gần nghĩa trang thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Hồ Văn Tình sau khi bị bắt giữ

Giám đốc Công an Khánh Hòa cảm ơn người dân và các lực lượng tham gia truy bắt 4 phạm nhân

TPO - Sau khi bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã gửi thư cảm ơn người dân, các lực lượng phối hợp và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia truy bắt các đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Triệt phá ổ nhóm, thu giữ hơn 1 kg ma túy ở Tam Đảo

Triệt phá ổ nhóm, thu giữ hơn 1 kg ma túy ở Tam Đảo

TPO - Các đối tượng lợi dụng hoạt động đặt phòng nghỉ (booking) tại các cơ sở lưu trú ở khu du lịch Tam Đảo để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an thu giữ hơn 1 kg Ketamine và MDMA.

Viện Kiểm sát: Mr Pips không tâm thần

Viện Kiểm sát: Mr Pips không tâm thần

TPO - Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa Mr Pips trình bày rõ ràng về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, thông tin từ cán bộ quản giáo và người cùng buồng giam không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

Phát hiện cơ sở sản xuất giò, chả chứa hàn the bán ở chợ Hà Nội

Phát hiện cơ sở sản xuất giò, chả chứa hàn the bán ở chợ Hà Nội

TPO - Từ kết quả kiểm tra sản phẩm giò, chả chứa hàn the tại chợ Xanh - Văn Quán, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tạm giữ 571 kg giò, chả có chứa hàn the.

Công an xác minh 3 trường hợp tương tác trang mạng xấu độc

Công an xác minh 3 trường hợp tương tác trang mạng xấu độc

TPO - Công an TP Đồng Nai vừa làm việc với chủ 3 tài khoản facebook thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ và tương tác với các hội nhóm, fanpage đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe