Nắm bắt thông tin liên quan công dân Việt Nam sau vụ xả súng ở Ba Lan

TPO - Một vụ xả súng xảy ra vào chiều 7/11 tại khu vực trung tâm thành phố Kraków, Ba Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết đang theo dõi sát tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, để nắm bắt thông tin liên quan đến công dân Việt Nam.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng tại Kraków, Ba Lan. (Ảnh: AP)

Trong thông báo đăng trên tài khoản Facebook, Đại sứ quán khuyến cáo công dân Việt Nam tại Ba Lan, đặc biệt tại thành phố Kraków, nâng cao cảnh giác, hạn chế đến khu vực xảy ra vụ việc và các khu vực lân cận; thường xuyên theo dõi thông tin, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng Ba Lan để bảo đảm an toàn.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi 1 đối tượng nổ súng từ trong ô tô tại thành phố Kraków. Các quan chức cho biết thêm, 3 người khác được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng của nghi phạm.

Nghi phạm lái xe vào quảng trường chợ chính của thành phố và bắt đầu nổ súng ngẫu nhiên, khiến 4 phụ nữ và 2 người đàn ông thiệt mạng.

Phó Chánh Thanh tra cảnh sát Katarzyna Cisło nói với hãng truyền thông TVN24 của Ba Lan rằng, nghi phạm mặc trang phục kiểu quân đội và sử dụng vũ khí quân dụng. Đối tượng là công dân Ba Lan, 25 tuổi, bị lực lượng chức năng bắn trọng thương và phải nhập viện.

Trong quá trình khám xét nhà riêng của nghi phạm tại Ostrowiec Świętokrzyski, cảnh sát phát hiện thi thể của 3 người, cùng nhiều bộ phận vũ khí và đạn dược trong xe mà đối tượng sử dụng. Động cơ gây án chưa được xác định.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho biết kẻ tấn công bị ám ảnh bởi các hệ tư tưởng cực hữu và có “những quan điểm rất cực đoan”. Cũng theo bộ này, những người bị thương bao gồm công dân nước ngoài đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh.

Quảng trường chợ chính của Kraków là khu vực đông đúc, có nhiều quán cà phê và quán bar, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương.