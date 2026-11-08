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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Bình Giang

TPO - Chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11.

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Đại diện Nhà nước Nhật Bản cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda. Ảnh: TTXVN
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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Tầm nhìn mới được lãnh đạo hai nước xác định là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược, hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, vì cuộc sống của người dân, người lao động.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, việc liên kết kinh tế sâu rộng với các đối tác, trong đó có Nhật Bản, sẽ tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên cũng kỳ vọng sẽ tạo động lực cho những đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển. Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị và công nghiệp chế tạo; trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường năng động, tiềm năng phát triển lớn và quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Việc kết hợp hiệu quả những lợi thế này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó tiếp nhận, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

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#Nhật Bản #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

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