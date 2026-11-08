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Pháp luật

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Shark Bình: 'Bây giờ đi tù rồi bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần'

Hoàng An

TPO - Trước toà, lý giải vì sao mình "tươi tắn", Shark Bình cho biết bản thân đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến khi dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

Lý do ra tòa tươi tắn

Sáng 8/11, tự bào chữa và đối đáp lại quan điểm của luật sư bảo vệ bị hại đề nghị tăng án phạt từ 10 - 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cho biết có thể luật sư và bị hại không hài lòng khi thấy bị cáo vẫn giữ thái độ tương đối lạc quan, thậm chí có phần tươi tắn trong quá trình xét xử, dù đang đối diện với án tù.

Lý giải vì sao mình "tươi", Shark Bình cho biết bản thân đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến khi dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

"Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài. Bây giờ đi tù rồi, bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần", Shark Bình nói. Cho rằng nếu ở trong tù mà tinh thần không lạc quan sẽ kéo theo suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật, thậm chí tìm đến cái chết.

Theo Shark Bình khi phải đối diện với án tù, việc giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan không chỉ giúp bản thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà còn có thể động viên những người cùng cảnh ngộ.

Bị cáo Bình trích dẫn đoạn văn "trăm lời nói không bằng một việc làm”, đồng thời cho biết ngay từ giai đoạn điều tra đã chỉ đạo hoàn trả toàn bộ số tiền phí thu được từ Phó Đức Nam. Bị cáo cho hay nếu đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả nhưng vẫn bị đề nghị mức án cao hơn sẽ khó khuyến khích tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo trong vụ án này, cũng như những vụ án kinh tế khác.

Từ những lập luận trên, Shark Bình bày tỏ mong muốn được HĐXX, các luật sư, bị hại thông cảm cho tinh thần, thái độ của bản thân trong những ngày xét xử vừa qua.

Trước đó, Viện Kiểm sát luận tội đề nghị Tòa tuyên Shark Bình mức án 9-10 năm tội "Rửa tiền". Với đề nghị này, Shark Bình nói nghe xong đã cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi về tương lai.

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Shark Bình.

Hành lang pháp lý hướng dẫn chưa đầy đủ?

Theo trình bày của bị cáo, trải qua hơn 20 năm phát triển nhiều mô hình kinh doanh công nghệ đổi mới sáng tạo, bị cáo cho rằng lĩnh vực đổi mới sáng tạo giống như việc cha ông ngày xưa đi khai hoang, luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm. Và một trong những rủi ro lớn nhất là những “điểm mù pháp lý”, khi doanh nghiệp đi đầu phát triển các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới nhưng chưa có hành lang pháp lý hướng dẫn đầy đủ.

"Điều này khiến hoạt động của doanh nghiệp nhiều khi nằm giữa ranh giới đúng và sai, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật", Shark Bình lập luận.

Ông nêu ví dụ Công ty Ngân Lượng khởi nghiệp từ năm 2008 nhưng đến năm 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động trung gian thanh toán và ví điện tử. Trong giai đoạn chưa được cấp phép, công ty từng nhiều lần phải làm việc với cơ quan chức năng do bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, bị cáo mong Tòa phân biệt rõ những mô hình đổi mới sáng tạo thực sự mang lại giá trị cho xã hội với các hành vi lợi dụng công nghệ vào mục đích xấu để đưa ra bản án phù hợp, vừa đủ sức răn đe, cũng vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Về trách nhiệm cá nhân Shark Bình khẳng định ngay từ giai đoạn điều tra đã thành khẩn khai báo, thậm chí khai nhận cả những nội dung nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, ông thấy cáo trạng và bản luận tội của Viện kiểm sát chưa đánh giá đầy đủ những tình tiết có thể được xem xét để bị cáo giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cuối phần bào chữa, ông cho hay mình không quen Phó Đức Nam, không bàn bạc, thỏa thuận hay ăn chia lợi ích. Quá trình vận hành ví Ngân Lượng luôn yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng, giải quyết các phản ánh, khiếu nại và có động thái ngăn chặn khi phát hiện số lượng đơn khiếu nại gia tăng.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam 319 tỷ đồng, hai cấp dưới của ông là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị cáo buộc "phím thông tin" cho Nam biết công an vào cuộc xác minh. Do làm công ăn lương, Viện Kiểm sát đề nghị Nguyễn Thị Nam và Tâm mỗi người 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

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#Shark Bình #Shark Bình hầu tòa #Nguyễn Hòa bình #Rửa tiền

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