Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ

TPO - Trong tuần làm việc tới, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, đồng thời xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo dự kiến chương trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ được diễn ra trong cả ngày 12/11.

Hai thành viên Chính phủ được lựa chọn chất vấn là Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Trong lĩnh vực tài chính, các nội dung được chất vấn gồm: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn đầu tiên. Ảnh: QH

Nội dung quan trọng khác là công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế…

Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh… cũng thuộc phạm vi chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất.

Sau phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Quốc hội sẽ chuyển sang nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nhóm vấn đề được chọn chất vấn gồm: kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng trả lời về công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI…

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời nhóm vấn đề thứ hai. (Ảnh: QH)

Trong mỗi phiên chất vấn, các thành viên Chính phủ sẽ “chia lửa” cùng các bộ trưởng. Khoảng hơn một giờ cuối ngày, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cũng trong tuần làm việc tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về các dự án luật sửa đổi về bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm; các dự án luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá.