Vũng Tàu chi 19 tỷ đồng chỉnh trang, cải tạo khu vực Bãi Sau

TPO - Phường Vũng Tàu, TPHCM bắt đầu dự án chỉnh trang khu vực Bãi Sau với trọng tâm là lát đá đoạn đường Lê Hồng Phong nối dài để đồng bộ với quảng trường Tam Thắng với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ người dân, du khách trước dịp Tết Âm lịch năm 2027.

Ngày 8/11, đơn vị thi công đang triển khai cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM) nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng xuống cấp, tạo mỹ quan khu vực đáp ứng nhu cầu, trải nghiệm du lịch tốt nhất cho du khách.

Phối cảnh dự án sau khi hoàn thành

Theo quyết định phê duyệt dự án chỉnh trang đô thị khu vực Bãi Sau của UBND phường Vũng Tàu, địa phương sẽ cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tiểu đảo hình tam giác tại giao lộ Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu gồm: phá dỡ vỉa hè và bó vỉa hiện hữu; lát đá và bó vỉa granite đồng bộ với vỉa hè khu vực xung quanh. Đồng thời cải tạo, chỉnh trang lại khu vực đường Dã Tượng.

Trọng tâm của dự án là việc cải tạo đoạn đường Lê Hồng Phong nối dài, từ Đài Liệt sĩ đến quảng trường Tam Thắng (dài khoảng 360m) gồm các hạng mục: phá bỏ dải phân cách giữa đường; bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu; đổ bê tông dày 18cm. Cuối cùng là lát đá Cubic trắng Suối Lau 100x100x50mm hoàn thiện mặt đường đồng bộ với quảng trường Tam Thắng. Đồng thời trang trí đèn led tại gốc cây, vỉa hè tạo hiệu ứng về đêm.

Phối cảnh dự án nhìn từ trên cao

Trước đó, đầu năm 2026, địa phương đã đề xuất chỉnh trang, cải tạo đoạn đường Lê Hồng Phong nối dài và được Sở Xây dựng tổ chức khảo sát, thống nhất đề xuất; báo cáo UBND TPHCM xem xét chấp thuận, hướng tới thành lập tuyến phố đi bộ thứ hai của TPHCM trong thời gian tới.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Vũng Tàu cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng và đang được khẩn trương triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ người dân, du khách trước dịp Tết Âm lịch năm 2027.