Công an xuyên đêm chốt chặn, phát hiện hơn 500 trường hợp vi phạm giao thông

TPO - Trong đêm 7/11, Công an tỉnh Nghệ An huy động nhiều lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm, phát hiện hơn 500 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ hàng trăm xe mô tô.

Ngày 8/11, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, trong đêm 7/11, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện hơn 500 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ hàng trăm xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định.

Qua nắm tình hình và theo dõi trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng hẹn nhau sử dụng xe mô tô, tụ tập đông người trên các tuyến đường trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được lực lượng Công an Nghệ An phát hiện trong đêm 7/11.

Trước tình hình đó, đêm 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại nhiều khu vực.

Các tổ công tác tập trung tại những tuyến đường thường có đông thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm như Hồ Tùng Mậu, Lê Nin, tuyến đường 72m và một số tuyến đường khác.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hơn 500 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ hàng trăm xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định.

Hàng trăm phương tiện bị tạm giữ.

Các vi phạm được phát hiện gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người khi tham gia giao thông và một số hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như lạng lách, đánh võng,... Những trường hợp vi phạm được lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Nhà trường và gia đình cần phối hợp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Test nhanh ma túy đối với các trường hợp.

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào buổi tối và ban đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.