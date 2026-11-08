An Giang bắt giữ 5 người Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam ẩn náu

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ và hoàn tất bàn giao 5 người quốc tịch Trung Quốc bị nước này truy nã.

Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) bàn giao 5 người Trung Quốc bị truy nã cho lực lượng chức năng nước này.

Các đối tượng gồm: Li Zhongguo (SN 1980), Wang Zheliang (SN 1979), Zhang Yongkang (SN 1995), Huang Hu (SN 1982) và Xie Shufang (SN 1988).

Công an tỉnh An Giang bàn giao 5 đối tượng truy nã người Trung Quốc. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh An Giang, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện Li Zhongguo, Wang Zheliang và Zhang Yongkang nhập cảnh, di chuyển đến Đặc khu Phú Quốc và xã Bình Hòa, tỉnh An Giang. Qua xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định, 3 người trên trùng khớp thông tin các đối tượng đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Huang Hu và Xie Shufang khi hai người này vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Phú Quốc.



Sau khi trao đổi, xác minh thông tin với cơ quan chức năng Trung Quốc, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan bàn giao cả 5 đối tượng bị truy nã cho phía Trung Quốc.