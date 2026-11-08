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Thế giới

Đức tuyên bố không thể cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Đức tuyên bố không thể tiếp tục cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine do kho dự trữ của nước này đã bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, Kiev vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, giữa lúc Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin không thể cung cấp thêm bất kỳ tên lửa phòng không Patriot nào cho Ukraine, do việc tiếp tục viện trợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực phòng thủ của chính nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Morgenpost, ông Pistorius cho biết Berlin đã chuyển giao một số hệ thống Patriot và một lượng lớn tên lửa dẫn đường cho Kiev.

Ông nhấn mạnh, bất kỳ khí tài nào Đức tiếp tục chuyển giao vào thời điểm này cũng sẽ không thể được bổ sung trong tương lai gần.

"Chúng tôi không thể cung cấp thêm bất cứ thứ gì vào thời điểm này,... bất cứ thứ gì Đức cung cấp hiện nay sẽ không được thay thế trong tương lai gần", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây khác tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine.

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Hệ thống tên lửa Patriot.

Trước đó, hồi tháng 1, ông Pistorius từng cảnh báo Đức không thể tiếp tục chuyển giao các hệ thống Patriot, sau khi đã cung cấp hơn một phần ba năng lực phòng không loại này cho Ukraine.

Đức hiện là một trong những nước viện trợ quân sự chủ chốt của Kiev. Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Berlin đã triển khai chương trình tái vũ trang quy mô lớn, với mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu.

Trong khi đó, Ukraine không chỉ thiếu các hệ thống Patriot mà còn đối mặt với tình trạng khan hiếm tên lửa đánh chặn PAC-3, loại đạn dược hiện đại có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo.

Áp lực càng gia tăng khi Nga liên tục triển khai các đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Moscow mô tả các cuộc tấn công này là hành động đáp trả việc Kiev sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng dân sự khác bên trong lãnh thổ Nga.

Một trong những khó khăn lớn nhất là chi phí đánh chặn. Để đối phó với một tên lửa đạn đạo, Ukraine đôi khi phải phóng hai tên lửa Patriot, mỗi quả có giá từ 3,5 đến 5 triệu USD. Trong khi đó, Nga nhiều lần triển khai các đợt tập kích kết hợp hàng chục tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái.

Không chỉ Ukraine, Mỹ và các đồng minh cũng được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot. Việc Washington sử dụng lượng lớn đạn dược phòng không trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi đầu năm nay được cho là đã gây thêm áp lực lên nguồn cung. Tình trạng này thậm chí khiến Mỹ phải trì hoãn việc bàn giao các tên lửa PAC-3 theo hợp đồng cho một số khách hàng tại châu Âu và châu Á.

Bất chấp những khó khăn về nguồn cung, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tên lửa đánh chặn. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Khmara đề nghị Pháp, Đức, Italy, Anh và Ba Lan đóng góp 10% kho tên lửa đánh chặn của mỗi nước cho Kiev.

Moscow nhiều lần phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này chỉ kéo dài xung đột, làm gia tăng thương vong và nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

RT

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#tên lửa Patriot #Đức #Ukraine #Bộ trưởng Boris Pistorius #PAC-3 #phòng không Ukraine #viện trợ quân sự #xung đột Nga-Ukraine

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