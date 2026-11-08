Ăn củ ấu tàu, vợ chồng ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu

TPO - Sau khi ăn củ ấu tàu khoảng 10 phút, vợ chồng ở Đắk Lắk xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tức ngực, khó thở, tê quanh miệng. Người vợ diễn tiến sốc tim, suy tim cấp.

Ngày 8/11, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Các bác sĩ vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn củ ấu tàu, trong đó người vợ diễn tiến sốc tim, suy tim cấp, nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhân được cấp cứu sau khi ăn củ ấu tàu.

Trước đó, chiều 5/11, bệnh viện tiếp nhận vợ chồng bà H.T.P. (50 tuổi) và ông H.V.K. (51 tuổi, cùng trú Đắk Lắk) trong tình trạng ngộ độc sau khi ăn củ ấu tàu. Trước khi chuyển đến bệnh viện, cả hai được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Ea H’leo.

Theo người nhà, khoảng 10 phút sau khi ăn, hai bệnh nhân lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tức ngực, khó thở và tê quanh miệng.

Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc aconitin, độc chất tác động mạnh lên hệ thần kinh và tim mạch. Cả hai nhanh chóng được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi, điều trị.

Trong quá trình điều trị, bà P. bất ngờ xuất hiện tình trạng nhịp tim chậm, tụt huyết áp, khó thở, rối loạn nhịp tim, diễn tiến đến sốc tim, suy tim cấp do độc chất, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khẩn trương triển khai hồi sức tích cực, hỗ trợ tuần hoàn, lọc máu liên tục (CRRT) kết hợp lọc máu bằng quả lọc hấp phụ độc chất nhằm hỗ trợ loại bỏ độc chất, kiểm soát rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định, khó thở giảm, rối loạn nhịp tim được kiểm soát. Đến sáng 6/11, bà P. tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi sát. Người chồng cũng giảm dần các triệu chứng, huyết động ổn định.

Hình ảnh củ ấu tàu. Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, củ ấu tàu chứa aconitin, một độc chất tác động nhanh lên hệ thần kinh và tim mạch, có thể gây tê quanh miệng, buồn nôn, đau bụng, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, sốc tim, thậm chí tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng củ ấu tàu làm thực phẩm, ngâm rượu hoặc chế biến khi không có hướng dẫn chuyên môn. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như tê môi, tê lưỡi, buồn nôn, đau bụng, tức ngực, hồi hộp, khó thở hoặc rối loạn nhịp tim sau khi ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.