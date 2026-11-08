Chủ sà lan chi hơn 100 triệu đồng khắc phục cầu bị đâm lệch ở Cà Mau

TPO - Sau sự cố sà lan va chạm làm nhịp giữa cầu Nông Sản Thực Phẩm (cầu chữ S), tỉnh Cà Mau, xô lệch khoảng 70cm, chủ phương tiện đã chi trả hơn 100 triệu đồng khắc phục. Sau khắc phục, cầu đã được thử tải và cho phương tiện lưu thông trở lại.

Ngày 8/11, một lãnh đạo của UBND xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, chi phí khắc phục sự cố nhịp giữa cầu Nông Sản Thực Phẩm (cầu chữ S) bị sà lan đâm lệch 70 cm hôm 26/10 do chủ sà lan va chạm chi trả.

Sau khi tiến hành thử tải, ngành chức năng đã cho phương tiện lưu thông trở lại qua cầu. Chi phí chủ sà lan khắc phục sự cố trên 100 triệu đồng.

Cầu chữ S bị sà lan đâm lệch 70cm đã được khắc phục.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 26/10, sà lan của Công ty Xây dựng Tuấn Hiền, do ông T.V.S. - thuyền trưởng điều khiển, chở theo cẩu và vật tư xây dựng khi lưu thông qua cầu chữ S đã va phải nhịp giữa của cầu, làm nhịp giữa bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu trên mố cầu khoảng 70cm.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, bề mặt cầu, mặt dưới bản mặt cầu, dầm và đầu dầm chưa ghi nhận dấu hiệu nứt, hư hỏng kết cấu. Tuy nhiên, một số vị trí cạnh phía dưới của dầm bê tông dự ứng lực bị mẻ.

Đến sáng 30/10, UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) phối hợp với đơn vị thi công triển khai phương án khắc phục sự cố. Sau hơn 3 giờ thi công với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S đã được đưa lại vị trí ban đầu.