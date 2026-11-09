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Thế giới

Tổng thống Trump nói đùa về việc bổ nhiệm ông trùm đấu võ UFC làm người phát ngôn Nhà Trắng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông “chỉ đùa” về việc bổ nhiệm ông Dana White - CEO của Giải vô địch đối kháng đỉnh cao (UFC), làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng sẽ trao đổi với ông White về những vấn đề khác vào ngày 9/11.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO UFC Dana White là bạn thân. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Trump, ông White “rất thích ý tưởng” trở thành Thư ký Báo chí, nhưng ông nhấn mạnh: “Tôi chỉ đùa về vị trí đó”.

Ngày 7/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã đề nghị Chủ tịch UFC Dana White đảm nhận vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng. “Xin hãy nhận công việc này!” ông viết.

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng Dana White vĩ đại, một võ sĩ và chiến binh đầy mạnh mẽ, đã được đề nghị đảm nhận vị trí Thư ký Báo chí Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social, kèm theo ảnh của các võ sĩ thuộc UFC.

Tổng thống Trump vốn hay chia sẻ những nội dung mang tính châm biếm trên mạng xã hội.

Ông White cũng đăng bức ảnh chụp ông đứng tại bục phát biểu của Nhà Trắng trên Instagram Story, kèm dòng chú thích: “Bước sang chương tiếp theo”. Ông còn chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo của ông Trump. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 giờ sau bài đăng của Tổng thống, tài khoản Twitter của ông White chỉ đăng các nội dung quảng bá cho những trận đấu UFC sắp tới.

Vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng vẫn bỏ trống kể từ khi bà Katie Zacharia rời nhiệm sở vào tháng 10, chỉ sau 5 ngày làm việc.

Trước đó vào tháng 8, bà Karoline Leavitt thông báo rời khỏi vị trí này sau hơn 1 năm rưỡi đảm nhiệm, với lý do muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Theo Reuters

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#Thư ký báo chí #Nhà Trắng #UFO #Dana White #Tổng thống Trump

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