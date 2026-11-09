Ai Cập: Hai đoàn tàu đâm nhau, hơn 90 người thương vong

TPO - Ngày 8/11, ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 90 người khác bị thương khi hai đoàn tàu va chạm ở khu vực phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập, giới chức nước này cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra tại quận al-Ayyat, thuộc tỉnh Giza, cách thủ đô Cairo khoảng 52 km về phía nam. Một đoàn tàu đang trên đường đến tỉnh Fayoum, phía tây nam đất nước, đã đâm vào phía sau đoàn tàu khác đang hướng đến tỉnh Aswan ở miền nam. Bộ Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập cho biết một trong hai đoàn tàu đã bị trật bánh, nhưng không nêu rõ đoàn tàu nào.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 88 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ đâm tàu ở Ai Cập. (Ảnh: AP)

Một đoàn tàu bị trật bánh sau cú đâm va. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi cho biết ông đã chỉ đạo tiến hành điều tra khẩn cấp về vụ tai nạn, để xác định trách nhiệm và xử lý những người liên quan.

Cơ quan Đường sắt Ai Cập thông báo, các đội cứu hộ khẩn cấp cùng cần cẩu đã được điều động đến hiện trường để dọn dẹp và khôi phục hoạt động tàu hỏa theo lịch trình trong thời gian sớm nhất.

Tháng 9 năm ngoái, một lái tàu và phụ lái đã bị thương sau khi hai đoàn tàu chở hàng va chạm cũng tại quận này.