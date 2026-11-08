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Sức khỏe

Chín người bị một con chó dại cắn

Cảnh Kỳ

TPO - Chín người ở ấp Phú Thành, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long bị một con chó vô chủ cắn. Con chó sau đó được xác định mắc bệnh dại.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 8 người dân đến tiêm phòng bệnh dại do bị một con chó vô chủ cắn tại ấp Phú Thành, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp nhận thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Long chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương xác minh. Kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận, từ ngày 30/10 - 2/11, có 9 người dân địa phương bị một con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ tấn công, cắn. Con chó này cũng cắn một con chó khác. Người dân phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ con chó đã cắn 9 người này. Đến chiều 2/11, con chó chết.

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Ngành chức năng rà soát, thống kê đàn chó, mèo tại xã Giao Long để có các giải pháp phòng, chống bệnh dại. Ảnh minh họa.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ con chó chết cho thấy mắc vi rút dại (Rabies virus).

Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phát thông báo tới người dân theo dõi sức khỏe đàn chó, mèo nuôi. Trường hợp phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường cần khai báo ngay với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng để kịp thời xử lý.

Gia đình các trường hợp bị chó cắn được hướng dẫn đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Hiện cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị với 8 người bị con chó trên cắn, một người còn lại chính quyền địa phương đang vận động phối hợp phòng, trị bệnh dại.

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#virus dại #chó cắn người #Vĩnh Long #xã Giao Long #tiêm vaccine dại #phòng bệnh dại

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