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Pháp luật

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Nói lời sau cùng, Mr Pips lo chấp hành án dài không có ai yêu thương

Hoàng An

TPO - Trình bày lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, Mr Pips bộc bạch sắp tới đây phải chấp hành một bản án dài, không biết có ai yêu thương không. Nếu có, xin được kết hôn trong tù.

Mr Pips xin lỗi các bị hại, mong được khắc phục hậu quả sớm

Chiều 8/11, sau 15 ngày xét hỏi và tranh luận, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho 188 bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Trình bày đầu tiên, Mr Pips gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại. Bị cáo mong được khắc phục hậu quả sớm nhất và xin được hưởng khoan hồng ở án 30 năm tù thay vì mức chung thân như Viện Kiểm sát đề nghị trước đó.

Mr Pips nói bản thân bị bệnh, xin được thường xuyên thăm khám trong thời gian trong tù.

Trước khi kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo cũng “bộc bạch” bản thân sắp tới phải chấp hành một bản án dài, không biết có ai yêu thương không? Nếu có, Nam xin được kết hôn trong tù.

Bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) dành khoảng 10 phút trình bày lời phản bác quan điểm đối đáp của đại diện Viện kiểm sát cho rằng con trai của bà không bị bệnh tâm thần.

Bị cáo nhắc nhiều về căn bệnh rối loạn lưỡng cực của con trai, khẳng định Viện Kiểm sát không thể căn cứ lời khai của con trong giai đoạn điều tra mà kết luận con không cần giám định pháp y tâm thần.

Bị cáo Liễu giải thích theo y khoa truyền thống và các nền y khoa hiện đại trên thế giới đều cho rằng căn bệnh rối loạn lưỡng cực có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi của bệnh nhân.

“Theo tôi, những gì xảy ra trước đây con trai đều chịu ảnh hưởng… Giám định pháp y tâm thần rất nghiêm ngặt, phải qua một Hội đồng giám định kiểm tra mới có thể kết luận. Ai đó có người thân bị rối loạn lưỡng cực mới thấy họ làm việc bất chấp, hành động bất chấp, mua sắm một cách tàn phá”, bà Liễu nói.

Bị cáo cho hay, sẵn sàng cung cấp lời khai của người thân, hàng xóm tiếp xúc lâu ngày với con để HĐXX nắm được tình hình.

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Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và nhóm đồng phạm tại phiên tòa.

Mẹ của Mr Pips mong được ở ngoài chăm sóc 2 người mẹ già, lo cho con ở tù

Đối với hành vi “rửa tiền” bị truy tố, bị cáo Liễu cho biết khi con 'lâm nạn' bà không thể suy nghĩ một cách thấu đáo, chỉ cuống lên tìm cách lo cho con.

Bị cáo khẳng định bản thân có công việc và thu nhập ổn định, không sống bằng nghề “rửa tiền”. Hiện cả hai vợ chồng cùng con trai đều vướng lao lý, gia đình có hai mẹ già ngoài 90 tuổi cần được chăm sóc những ngày tháng cuối đời nên bà rất mong được ở ngoài chăm sóc mẹ, lo cho con trai bệnh nặng thụ án dài.

“Nếu được ở ngoài, tôi cam kết sẽ cố gắng thu xếp để cùng con trai khắc phục hậu quả”, bị cáo nói và liệt kê có những tài sản hình thành từ năm 1998, 2000, 2016. Đây là những tài sản hình thành từ khi Nam còn học mẫu giáo hoặc mới lên đại học, bà mong được tòa trả lại. Dựa trên số tài sản này, bị cáo sẽ tích cực khắc phục hậu quả cho bị hại.

Cuối cùng bị cáo Lê Thị Liễu gửi lời xin lỗi mong bị hại tha thứ.

Tiếp sau bà Liễu, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho biết hoàn cảnh gia đình có mẹ già, con nhỏ, xin được giảm nhẹ để có cơ hội trở về.

“Bị cáo có những ngày ngồi sau song sắt cũng là bản án lương tâm rất nặng, ngoài trách nhiệm pháp lý với bị hại thì cũng có trách nhiệm gánh vác gia đình. Xin HĐXX cho bị cáo và Phó Đức Nam được hưởng mức án nhẹ nhàng nhất đủ mang tính chất răn”, bị cáo Ngọ nói.

Với bị hại, bị cáo Lê Khắc Ngọ cảm thấy có lỗi và mong họ sớm nhận lại khoản tiền đã mất.

Nói lời sau cùng, nhiều bị cáo khác cũng mong bị hại tha thứ. Họ xin tòa giảm nhẹ hình phạt bởi phía sau là cha mẹ già, vợ dại, con thơ đang chờ đón.

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#Mr Pips #Phó Đức Nam #Người yêu #sợ không được yêu #Cưới trong tù

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