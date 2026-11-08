Hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ 'đốt cháy' thảm đỏ show Hà Thanh Huy

TPO - NTK Hà Thanh Huy vừa tổ chức show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Lệ Quyên, Nhã Phương, Thuý Ngân, Midu, Thu Trang, Bảo Thy, Thiều Bảo Trang, Diệp Bảo Ngọc, Trương Quỳnh Anh, Nhã Phương...
TPO - Nam diễn viên Lưu Hi Mặc thực hiện một cảnh phun lửa nhưng gặp sự cố khiến gương mặt bị bỏng nặng, đoàn phim phải đưa anh đi cấp cứu.
TPO - Khoảnh khắc Mai Phương chung khung hình Thanh Thủy, Hà Trúc Linh tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 gợi lại hành trình của ba thế hệ người đẹp.
TPO - Quảng trường Danh Vọng tại Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng chưa bao giờ sôi động như vậy khi có gần 10.000 khán giả đến xem chung kết Hoa hậu Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Mai Phương và các á hậu gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
TPO - Đảm nhận vai trò MC chính chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Đức Bảo cho biết anh choáng ngợp trước quy mô sân khấu trong lần đánh dấu 10 năm đồng hành cùng cuộc thi. Anh kỳ vọng sự tự tin của dàn thí sinh có nhan sắc đồng đều sẽ mang đến những phần thi bùng nổ.
TPO - Góp mặt trong phần trình diễn áo tắm tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, ca sĩ Minh Hằng bày tỏ sự hào hứng trước quy mô sân khấu hoành tráng. Nữ ca sĩ cũng gửi lời động viên đến 25 thí sinh trước thời khắc quan trọng.
TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam và Hoàng Thành Media và Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.
TPO - Bị chê kịch bản phi lý, lạm dụng cảnh nóng, cổ xúy ngoại tình và hạ thấp phụ nữ, "Chị chị em em 3" vẫn thu hút khán giả, tiến sát mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành công thương mại giữa làn sóng tranh cãi đặt ra câu hỏi về sức mạnh truyền thông, thị hiếu khán giả và chất lượng phim Việt.
TPO - Hơn chục phim Việt đã và dự kiến ra rạp trong quý IV, nhưng cơ hội giữ suất chiếu không chia đều. Nhà rạp có thể điều chỉnh lịch từng ngày theo sức mua, trong khi giới chuyên môn nhận định khó có thêm cú bùng nổ như “Trại buôn người”.
TPO - Jang Wonyoung (IVE) phủ nhận cố tình né tránh lời chào áp má của lãnh đạo Bulgari tại sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc. Tranh cãi khiến nữ ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử, cũng như làm dấy lên thảo luận về khác biệt văn hóa và ranh giới tiếp xúc cơ thể.
TPO - Nghệ sĩ Vân Dung thổ lộ chưa bao giờ đảm nhận vai diễn tình cảm táo bạo như trong bộ phim "Án mạng karaoke". Đó là thách thức nhưng cũng kích thích cảm hứng làm nghề cho nữ diễn viên.
TPO - Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi đảm nhận nhân vật Hoàng hậu Nam Phương trong dự án "Hoàng hậu cuối cùng". Ê-kíp làm phim thừa nhận ngọc nữ là "phương án cuối cùng" của họ khi gặp khó khăn trong quá trình tuyển chọn.
TPO - Bộ phim tài liệu "Ask E. Jean" thu hút chú ý khi khắc họa chân dung E. Jean Carroll, người phụ nữ hai lần thắng kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vụ việc liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục và phỉ báng.
TPO - Sau Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục công bố S.T Sơn Thạch là nghệ sĩ khách mời biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra 7/11. Sự xuất hiện của nam ca sĩ từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến màu sắc sôi động cho sân khấu.
TPO - Quy tụ Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, “The Remarried Empress” được kỳ vọng trở thành bom tấn tình cảm giả tưởng mới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất và bối cảnh xa hoa, bộ phim vấp phải những ý kiến trái chiều về tạo hình, kỹ xảo và cảnh thân mật táo bạo.
TPO - Từng dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế, MC Đức Bảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm thi quyết định của Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành với anh là MC Khánh Vy, gương mặt quen thuộc của VTV.