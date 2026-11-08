Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ 'đốt cháy' thảm đỏ show Hà Thanh Huy

Minh Vũ - Hồng Phúc

TPO - NTK Hà Thanh Huy vừa tổ chức show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Lệ Quyên, Nhã Phương, Thuý Ngân, Midu, Thu Trang, Bảo Thy, Thiều Bảo Trang, Diệp Bảo Ngọc, Trương Quỳnh Anh, Nhã Phương...

mam-3653.jpg
lb-3485.jpg
Tối 7/11, NTK Hà Thanh Huy chính thức giới thiệu show diễn cá nhân đầu tiên mang tên The Color of time - Sự tĩnh lặng. Với 38 thiết kế được đầu tư công phu, show diễn sau 10 năm làm nghề của NTK Hà Thanh Huy quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trên sàn runway như siêu mẫu Lan Khuê, Hoa hậu Phương Linh, Á hậu Cẩm Ly, Tú Anh, Lệ Hằng... đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của nam nhà thiết kế.
lb-3529.jpg
lb-3498.jpg
Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ đình đám khác như Bảo Thy, Midu, Thiều Bảo Trang, Diệp Bảo Ngọc, Bùi Quỳnh Hoa, Lê Âu Ngân Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Như Vân, Kim Duyên, Mook, Yolina, Chelsea, Trịnh Hồng Đăng, Mai Ngô, Dương Cẩm Lynh, Như Vân, Thuỷ Tiên, Hoàng Nhung, Sĩ Thanh, Bùi Khánh Linh, Khánh My... cũng góp mặt trong show diễn này với outfit vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy.
lb-3942.jpg
lb-5051.jpg
Hoa hậu Phương Linh nhẹ nhàng sải bước trong sắc trắng tinh khôi, đơn giản nhưng đầy tinh tế mở màn cho show diễn, cũng là mở đầu cho hành trình thời trang của NTK Hà Thanh Huy. Chiếc váy sử dụng kỹ thuật dựng form 3D giúp tôn vinh đường cong, phần cúp ngực và chân váy ngắn tạo sự gợi cảm và giúp Phương Linh khoe đôi chân dài. Đảm nhận vị trí Vedette, siêu mẫu Lan Khuê xuất hiện trong thiết kế nổi bật với sự kết hợp giữa phom dáng ôm sát và lớp chất liệu mềm mại, bay bổng. Chi tiết xẻ cao táo bạo cùng phần tay áo dài tạo nên sự tương phản giữa vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát và nét quyến rũ, sắc sảo.
lb-3985.jpg
lb-4383.jpg
Điểm nhấn nổi bật của BST lần này nằm ở cách Hà Thanh Huy xây dựng sự chuyển biến về màu sắc và cấu trúc trang phục đầy sức hút. Xuyên suốt 38 looks, các sắc độ được phát triển từ nhạt đến đậm dần, đồng thời những thiết kế cũng được NTK sắp xếp có chủ đích từ đơn giản đến cầu kỳ. Nếu những gam màu nhẹ mang đến cảm giác thanh thoát, mềm mại thì màu sắc đậm hơn lại nhấn mạnh vẻ đẹp sắc sảo, cá tính và sức hút của người phụ nữ hiện đại.
lb-4637.jpg
lb-4277.jpg
BST không chỉ giới hạn ở những thiết kế váy dạ hội lộng lẫy, bay bổng mà còn có sự xuất hiện của các trang phục jumpsuit, quần kết hợp croptop, áo choàng… mang tinh thần phóng khoáng, quyến rũ và bắt mắt với những chi tiết tạo sự “bling bling”. Qua đó, khai thác hình ảnh người phụ nữ với nhiều cá tính khác nhau, có thể dịu dàng, lãng mạn nhưng cũng mạnh mẽ và tự tin thể hiện bản thân.
lb-4534.jpg
lb-4330.jpg
Đáng chú ý, hình ảnh cây tre và chiếc nón lá được Hà Thanh Huy lựa chọn làm hai nguồn cảm hứng chủ đạo. Thay vì chỉ sử dụng những biểu tượng quen thuộc dưới dạng họa tiết trang trí, NTK tìm cách chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ thời trang thông qua phom dáng, đường nét và cấu trúc trang phục.
lb-4251.jpg
lb-4145.jpg
NTK cho biết thời gian và trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp anh học cách nhìn nhận mọi thứ bình thản hơn. Với anh, “Sự Tĩnh Lặng” không mang ý nghĩa của đứng yên, mà là khoảng bình yên được bồi đắp sau những đổi thay, khi mỗi người dần hiểu bản thân và nhận ra những giá trị xứng đáng được gìn giữ.
lb-4772.jpg
lb-4555.jpg
Theo NTK, làm thời trang không đơn thuần là tạo ra những thiết kế đẹp.
lb-4908.jpg
lb-4976.jpg
"Thử thách lớn nhất có lẽ là phải học cách tồn tại trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, nơi tài năng thôi là chưa đủ", Hà Thanh Huy chia sẻ.
lb-4844.jpg
lb-4873.jpg
The Color of time - Sự tĩnh lặng là khởi đầu cho giai đoạn mới và bản thân mong muốn được tiếp tục phát triển ngôn ngữ sáng tạo riêng, hướng đến thiết kế có giá trị thẩm mỹ lâu dài, đồng thời khai thác sâu hơn các yếu tố văn hóa Việt Nam trong thời trang đương đại.
tun3477.jpg
tun3866.jpg
Dàn khách mời trong show vô cùng hùng hậu, không thua kém các thảm đỏ sự kiện giải trí lớn. Ca sĩ Lệ Quyên khoe nét đẹp sắc sảo đầy sang trọng. Váy cúp ngực với họa tiết nón lá tôn trọn vẻ đẹp mặn mà của nữ ca sĩ. Ca sĩ Bảo Thy cũng gây ấn tượng mạnh với thiết kế trang sức trên đầu tôn vẻ đẹp cổ điển, sang trọng.
mam-4103.jpg
mam-4361.jpg
"Chị Mười Ba" Thu Trang cá tính trong chiếc váy đen kết hợp kính và túi cùng tone. Thiều Bảo Trang tinh khôi trong chiếc váy cúp ngực.
mam-3967.jpg
tun3770.jpg
Nhã Phương lại mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế cúp ngực được điểm xuyết vân lấp lánh, giúp cô phô trọn vóc dáng chuẩn nhưng vẫn thanh lịch. Midu chỉ cần váy cúp ngực đen phối áo choàng, trang sức sang trọng cũng đủ bật lên visual của nữ diễn viên.
mam-3825.jpg
tun30851.jpg
Lương Thùy Linh chỉ cần chiếc đầm cúp ngực form ôm cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Mai Ngô quyến rũ, bí ẩn trong bộ váy xanh.
lb-3050.jpg
lb-2742.jpg
Trương Quỳnh Anh diện thiết kế đầm ngắn ôm sát với tông hồng nude nhẹ nhàng, nổi bật bởi những chi tiết đính kết lấp lánh trải dài trên thân váy. Phom dáng bất đối xứng kết hợp cùng những đường xếp nếp khéo léo giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn. Khánh My xuất hiện gợi cảm với bộ váy kết hợp đen- trắng. Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi trở lại với điện ảnh qua bộ phim Trại buôn người.
tun3248.jpg
tun3261.jpg
Siêu mẫu Anh Thư lựa chọn thiết kế đầm dài ôm sát với tông đen chủ đạo, kết hợp phần cổ trễ vai màu vàng champagne được xử lý theo cấu trúc xếp lớp. Bùi Lan Hương mang đến hình ảnh thanh lịch với thiết kế đầm dài ôm dáng, kết hợp hai gam màu đen và trắng tương phản.

Xem thêm

#NTK Hà Thanh Huy #siêu mẫu Lan Khuê #Hoa hậu Phương Linh #Á hậu Cẩm Ly #Tú Anh #Lệ Hằng #Bảo Thy #Midu #Thiều Bảo Trang #Diệp Bảo Ngọc #Bùi Quỳnh Hoa #Lê Âu Ngân Anh #Chế Nguyễn Quỳnh Châu #Như Vân #Mai Ngô

Cùng chuyên mục

Thanh Thủy và Trúc Linh thân thiết trên thảm đỏ.

Hoa hậu Mai Phương sau 24 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Mai Phương và các á hậu gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

MC Đức Bảo choáng ngợp quy mô sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026

MC Đức Bảo choáng ngợp quy mô sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đảm nhận vai trò MC chính chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Đức Bảo cho biết anh choáng ngợp trước quy mô sân khấu trong lần đánh dấu 10 năm đồng hành cùng cuộc thi. Anh kỳ vọng sự tự tin của dàn thí sinh có nhan sắc đồng đều sẽ mang đến những phần thi bùng nổ.

Tối nay xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ở đâu?

Tối nay xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ở đâu?

TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam và Hoàng Thành Media và Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.

Phim Việt 100 tỷ đồng vì ngập cảnh nóng, cổ xúy ngoại tình và hạ thấp phụ nữ

Phim Việt 100 tỷ đồng vì ngập cảnh nóng, cổ xúy ngoại tình và hạ thấp phụ nữ

TPO - Bị chê kịch bản phi lý, lạm dụng cảnh nóng, cổ xúy ngoại tình và hạ thấp phụ nữ, "Chị chị em em 3" vẫn thu hút khán giả, tiến sát mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành công thương mại giữa làn sóng tranh cãi đặt ra câu hỏi về sức mạnh truyền thông, thị hiếu khán giả và chất lượng phim Việt.

Cuộc đua sống còn

Cuộc đua sống còn

TPO - Hơn chục phim Việt đã và dự kiến ra rạp trong quý IV, nhưng cơ hội giữ suất chiếu không chia đều. Nhà rạp có thể điều chỉnh lịch từng ngày theo sức mua, trong khi giới chuyên môn nhận định khó có thêm cú bùng nổ như “Trại buôn người”.

'Công chúa Kpop' bị chỉ trích

'Công chúa Kpop' bị chỉ trích

TPO - Jang Wonyoung (IVE) phủ nhận cố tình né tránh lời chào áp má của lãnh đạo Bulgari tại sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc. Tranh cãi khiến nữ ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử, cũng như làm dấy lên thảo luận về khác biệt văn hóa và ranh giới tiếp xúc cơ thể.

Đáp lại tranh cãi về Tăng Thanh Hà

Đáp lại tranh cãi về Tăng Thanh Hà

TPO - Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi đảm nhận nhân vật Hoàng hậu Nam Phương trong dự án "Hoàng hậu cuối cùng". Ê-kíp làm phim thừa nhận ngọc nữ là "phương án cuối cùng" của họ khi gặp khó khăn trong quá trình tuyển chọn.

Người phụ nữ hai lần thắng kiện ông Trump

Người phụ nữ hai lần thắng kiện ông Trump

TPO - Bộ phim tài liệu "Ask E. Jean" thu hút chú ý khi khắc họa chân dung E. Jean Carroll, người phụ nữ hai lần thắng kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vụ việc liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục và phỉ báng.

Nam ca sĩ duy nhất hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Nam ca sĩ duy nhất hát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sau Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục công bố S.T Sơn Thạch là nghệ sĩ khách mời biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra 7/11. Sự xuất hiện của nam ca sĩ từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến màu sắc sôi động cho sân khấu.

'Hoàng hậu tái hôn' gây tranh luận vì cảnh thân mật

'Hoàng hậu tái hôn' gây tranh luận vì cảnh thân mật

TPO - Quy tụ Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, “The Remarried Empress” được kỳ vọng trở thành bom tấn tình cảm giả tưởng mới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất và bối cảnh xa hoa, bộ phim vấp phải những ý kiến trái chiều về tạo hình, kỹ xảo và cảnh thân mật táo bạo.

MC Khánh Vy dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

MC Khánh Vy dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từng dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế, MC Đức Bảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm thi quyết định của Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành với anh là MC Khánh Vy, gương mặt quen thuộc của VTV.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe