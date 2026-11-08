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Giải trí

Nam diễn viên bỏng cháy mặt vì tai nạn trên phim trường

Minh Vũ

TPO - Nam diễn viên Lưu Hi Mặc thực hiện một cảnh phun lửa nhưng gặp sự cố khiến gương mặt bị bỏng nặng, đoàn phim phải đưa anh đi cấp cứu.

Trang Sina đưa tin trên phim trường đoàn phim Không giờ mười lăm phút, quay tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, nam diễn viên Lưu Hi Mặc gặp sự cố liên quan cảnh quay phun lửa.

Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội, trong quá trình quay, đoàn phim sử dụng lửa thật, nhưng vì gió lớn khiến ngọn lửa bùng cháy thổi ngược lại, nam diễn viên bị bắt lửa đau đớn gào thét. Đoàn phim nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Mức độ nguy hiểm của cảnh quay khiến nhiều khán giả sợ hãi và tranh cãi về cách đoàn phim đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.

Nam diễn viên Lưu Hi Mặc gặp tai nạn bỏng mặt trên phim trường.

Chiều 7/11, nam diễn viên Lưu Hi Mặc đăng bài viết giải thích sự việc và cảm ơn sự quan tâm của công chúng. Lưu Hi Mặc cho biết anh đã được cấp cứu kịp thời và hiện tại đã an toàn.

"Tối hôm đó, chúng tôi đang quay một cảnh ngoài trời liên quan nghệ thuật phun lửa, là di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Đoàn phim đã chuẩn bị các biện pháp an toàn và kế hoạch quay hoàn chỉnh với bình chữa cháy, các thiết bị bảo hộ khác đều được đặt đúng vị trí. Các diễn viên đóng thế khác cũng luôn sẵn sàng", Lưu Hi Mặc giải thích đoàn phim có công tác đảm bảo an toàn cho cảnh quay.

"Tuy nhiên, vì trước đây tôi từng học phun lửa và biểu diễn công khai nhiều lần, nên tôi đề nghị tự thực hiện cảnh này. Trước khi quay, tôi đã thử vài lần và không gặp vấn đề gì, nhưng đạo diễn vẫn lo lắng. Vì vậy, ông ấy còn cố tình đứng sát phim trường để cùng tôi hoàn thành cảnh quay. Nhưng không ngờ gió đêm đó lại mạnh đến vậy, khiến ngọn lửa chuyển hướng và làm bỏng mặt tôi. Đây là tai nạn mà không ai muốn thấy", Lưu Hi Mặc nói.

Nam diễn viên có kinh nghiệm biểu diễn phun lửa nên quyết định tự hoàn thành cảnh nguy hiểm.

Theo kết quả khám bệnh, Lưu Hi Mặc bị bỏng mức độ hai trên mặt, một số chỗ da ở vùng cổ cũng bong tróc. Bác sĩ khuyến cáo anh cần tránh ánh nắng mặt trời và bôi thuốc theo chỉ định. Nam diễn viên cũng đăng tải một số hình ảnh gương mặt bị bỏng và phồng rộp.

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Lưu Hi Mặc bỏng mức độ hai trên mặt.

Lưu Hi Mặc chia sẻ Không giờ mười lăm phút là tác phẩm đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính nên trân trọng cơ hội này. Sau khi nghỉ ngơi, Lưu Hi Mặc đã quay lại đóng phim, các nhân viên cũng giúp anh cầm ô che nắng mọi lúc. Nam diễn viên cảm ơn sự quan tâm của khán giả và sự giúp đỡ của nhân viên đoàn phim.

Nhiều khán giả để lại lời nhắn khen ngợi sự chuyên nghiệp của Lưu Hi Văn mà mong nam diễn viên sớm hồi phục. Trước đó, Trung Quốc cũng có những nghệ sĩ bị bỏng nặng, khiến gương mặt bị hủy hoại, ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp như Du Minh Hạo, Nhậm Gia Huyên.

Lưu Hi Mặc sinh năm 2002, từng tham gia các tác phẩm như Thiếu niên phái (2019), Nhị thập tứ vị noãn phù sinh, Hoa triêu thu nguyệt dạ, Xá đao nhân.

Anh còn được biết đến là hot boy nổi tiếng trên mạng, em trai của Lưu Tư Ý, nữ KOL nổi tiếng trong lĩnh vực livestream kinh doanh ngọc phỉ thúy tại Trung Quốc, được mệnh danh là "nữ hoàng phỉ thúy". Lưu Hi Mặc thường quay video cùng chị gái và được chị ủng hộ trên con đường nghệ thuật.

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Lưu Hi Mặc là em trai "nữ hoàng phỉ thúy" Lưu Tư Ý.

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