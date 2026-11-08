Phó Thủ tướng: Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính các cơ quan nhà nước

TPO - Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển. Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính các cơ quan nhà nước, từ những người được giao thực thi quyền lực.

Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng

Sáng 8/11, tại Hà Nội, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có nguyên Phó Thủ tướng Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá, Lễ hưởng ứng năm nay có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Qua 13 năm tổ chức thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước, có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa sâu rộng và được hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Nhắc lại những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

“Pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, mở đường cho phát triển, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đồng bộ, minh bạch, ổn định, khả thi; ngăn ngừa lợi ích nhóm, kiểm soát quyền lực ngay từ khâu xây dựng chính sách, pháp luật”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó, xây dựng pháp luật tốt phải đi đôi với tổ chức thi hành nghiêm minh, hiệu quả, để các quy định thực sự đi vào cuộc sống; lấy kết quả thực thi làm thước đo chất lượng pháp luật.

Chú trọng phòng ngừa vi phạm, hỗ trợ tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, trách nhiệm giải trình, khắc phục đùn đẩy, né tránh; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nâng cao năng lực phản ứng chính sách, chủ động theo dõi, phát hiện sớm những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính người được giao quyền thực thi

Một nội dung khác được Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu là đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật.

“Truyền thông phải đi trước một bước ngay từ khi đề xuất chính sách; coi trọng việc lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của người dân, doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân.

Theo Phó Thủ tướng, văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển. Nền quản trị quốc gia hiện đại phải kết hợp chặt chẽ giữa việc hoàn thiện pháp luật, thực thi nghiêm minh, công bằng các quy định với việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống văn hóa và trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức. Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính các cơ quan nhà nước, từ những người được giao thực thi quyền lực.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; thể chế sẽ thực sự trở thành động lực, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.