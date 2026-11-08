Huế lên kế hoạch di dời, tái định cư 104 hộ dân vùng sạt lở, lũ quét

TPO - Trước nguy cơ sạt lở, lũ quét trong mùa mưa lũ, 104 hộ dân tại xã Khe Tre (TP. Huế) nằm trong kế hoạch được vận động di dời đến tái định cư ở nơi mới, với 92 hộ đã đồng thuận.

Ngày 8/11, thông tin từ UBND xã Khe Tre, TP. Huế cho biết, địa phương đang vận động các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao chấp thuận di dời đến nơi ở mới. Đến nay, 92/104 hộ thuộc diện phải di dời tại Khe Tre đã ký biên bản đồng thuận, số còn lại tiếp tục được vận động.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế xã Khe Tre, trong số 104 hộ cần di dời, có 26 hộ nằm trong khu vực mắc kẹt giữa tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan và Tỉnh lộ 14B. Các hộ còn lại sinh sống dọc tuyến tỉnh lộ này và ven sông, suối, nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét khi mưa lớn kéo dài.

Nhà dân ven sông Thác Trượt (xã Khe Tre, Huế) chịu thiệt nặng do sạt lở đất gây ra thời gian qua.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều ngôi nhà nằm sát mép ta luy cao tốc, phía trên là những vách núi dốc đứng. Địa hình chênh lệch lớn, mái ta luy dương chưa ổn định khiến đất đá có thể sạt xuống khu dân cư, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản, đặc biệt trong các đợt mưa lũ. Một số hộ dân sống gần khu vực sông Thác Trượt cũng thuộc vùng cảnh báo nguy hiểm sạt lở thường xuyên.

Theo UBND xã Khe Tre, trước nguy cơ thiên tai, TP. Huế đã phê duyệt đầu tư xây dựng Khu tái định cư Hương Phú thuộc địa bàn xã, với tổng kinh phí gần 118 tỷ đồng, nhằm bảo đảm nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho người dân vùng sạt lở.

Theo chủ đầu tư khu tái định cư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, đơn vị hiện triển khai các bước thực hiện dự án. Khu tái định cư được quy hoạch trên diện tích khoảng 14,83ha, trong đó 9,6ha san nền, cung cấp khoảng 130 lô đất, diện tích mỗi lô từ 169,6-495m2.

Tại xã Khe Tre có 104 hộ cần di dời ra khỏi khu vực sạt lở để bố trí tái định cư ở nơi mới.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy và thoát nước. Trong đó, tuyến đường kết nối từ Tỉnh lộ 14B vào khu tái định cư dài khoảng 500m.

Trong thời gian chờ công trình khu tái định cư mới hoàn thành, chính quyền xã Khe Tre tiếp tục duy trì phương án ứng phó tại chỗ, bố trí lực lượng theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp đến những khu vực an toàn khi mưa lớn, bão lũ xảy ra.