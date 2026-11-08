Loạt ‘giang hồ mạng’ làm ăn bất chính sa lưới

TPO - Xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh giàu có, nhiều tiền, vàng, nhà đẹp, xe sang và những mối quan hệ “anh em xã hội”, Hiệp “đen”, Huấn “Hoa Hồng”, Hải Sapa TV, Thảo “Ràn Ri” và Phú Lê thu hút lượng lớn người theo dõi.

Loạt giang hồ mạng làm ăn bất chính sa lưới. Video Ngọc Lâm

Tuy nhiên, phía sau những video hào nhoáng, cơ quan điều tra cáo buộc nhiều người đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng để cho vay lãi nặng, lừa đảo, lừa dối khách hàng hoặc che giấu doanh thu.

Hiệp “đen” dựng cảnh bạo lực, cho vay lãi nặng

Người mới nhất bị bắt là Nguyễn Tuấn Hiệp, còn gọi Hiệp “đen”, sinh năm 1971, chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TPHCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hiệp cùng 13 người liên quan vào ngày 6/11 vừa qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017, Hiệp thường xuyên đăng các video ăn uống, giao lưu và sinh hoạt cùng những người được gọi là “anh em xã hội”. Muốn tạo dựng hình ảnh người có thế lực, Hiệp “đen” cùng nhóm quen biết phân vai, dàn dựng nhiều đoạn phim có cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy và súng mô hình để giải quyết mâu thuẫn.

Trong một video dài 39 giây, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho nhóm người đi cùng xông vào đánh, truy đuổi nhóm khác. Video được đưa lên TikTok, thu hút hơn 13.300 lượt xem. Cơ quan công an xác định các cảnh quay được dàn dựng nhằm câu lượt xem, tăng tương tác và xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca A2”.

Mở rộng điều tra, công an cáo buộc Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa cho người khác vay với lãi suất từ 10% mỗi tháng, tương đương 120% một năm trở lên. Khám xét nơi ở của Hiệp, lực lượng chức năng còn phát hiện trên trần phòng ngủ một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Dùng sức ảnh hưởng để kiếm tiền

Trước Hiệp “đen”, Bùi Xuân Huấn, tức Huấn “Hoa Hồng”, từng gây chú ý bởi những video khoe tiền, vàng, xe sang và phát ngôn dạy cách làm giàu. Tháng 8/2026, Huấn bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sau đó bị khởi tố bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Lê- Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa bị công an khởi tố bắt giam tháng 8/2026- Ảnh Công an

Theo Bộ Công an, hoạt động kinh doanh trên TikTok của nhóm liên quan Huấn có tổng doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng nhưng bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán. Huấn còn sử dụng Facebook, Zalo đăng thông tin thể hiện mình biết trước kết quả xổ số. Tin vào những lời quảng bá này, một số người chuyển tiền để nhận “số đẹp”. Khi đánh không trúng và yêu cầu hoàn tiền, họ không được trả lại.

Tại Lào Cai, Vũ Hoàng Hải, tức Hải Sapa TV, cũng từng xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, thường xuyên quảng bá đặc sản vùng cao trên mạng xã hội. Tháng 8/2026, Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ được sản xuất thành “thịt trâu sấy khô tê cay”. Tuy nhiên, Hải và vợ bị cáo buộc quảng cáo sản phẩm này trên mạng xã hội là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” rồi bán ra thị trường. Trong giai đoạn 2022-2025, số hàng được mua phục vụ kinh doanh có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thảo, thường gọi Thảo “Ràn Ri Mộc Châu”, cũng nổi tiếng trên TikTok với hình ảnh cá tính, thường khoe tiền bạc và cuộc sống dư dả. Tháng 10/2026, Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam người này về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, từ năm 2023, Thảo nhiều lần cho một người vay tổng cộng 180 triệu đồng, tính lãi 5.000 đồng trên một triệu đồng mỗi ngày, tương đương 182,5% một năm. Số tiền thu lợi bị xác định gần nửa tỷ đồng. Khi người vay chậm trả, Thảo bị cáo buộc liên tục gọi điện thúc ép, gây áp lực.

Hào quang trên mạng không che được sai phạm

Trong khi đó, Lê Văn Phú, tức Phú Lê, nổi lên từ các video ca nhạc, phim ngắn mang màu sắc giang hồ và hình ảnh đeo nhiều vàng, nói chuyện đạo lý. Tháng 8/2026, Phú cùng vợ là Lã Thúy Kiều và những người liên quan bị khởi tố, bắt giam.

Hiệp đen bị cáo buộc cho vay lãi nặng trước khi bị bắt- Ảnh CATPHCM

Cơ quan điều tra cáo buộc vợ chồng Phú tham gia điều hành ba công ty, kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Từ năm 2021 đến 2025, hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào 10 tài khoản cá nhân nhưng không được hạch toán đầy đủ. Nhóm liên quan còn bị cáo buộc không xuất hóa đơn, kê khai thiếu doanh thu và lập hóa đơn bán hàng khống nhằm đối phó việc kiểm tra thuế. Riêng Phú Lê bị khởi tố về các hành vi liên quan kế toán và hóa đơn.

Các vụ án trên cho thấy một công thức đáng lo ngại với doanh nhân mạng và "giang hồ mạng" hiện nay, đó là dùng video hào nhoáng để thu hút người theo dõi, tạo niềm tin rồi chuyển sức ảnh hưởng thành tiền bằng kinh doanh bất chính...

Tuy nhiên, không gian mạng không nằm ngoài sự kiểm soát của pháp luật. Nhiều đối tượng đã lợi dụng danh tiếng, lượt xem hay hàng triệu người theo dõi để làm tấm "bình phong" che chắn cho hoạt động làm ăn bất chính cũng đã bị cơ quan công an triệt phá.