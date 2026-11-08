Công an Gia Lai bắt giữ hai đối tượng U70 chuyên móc túi

TPO - Tại khu ẩm thực tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lợi dụng lúc đông người chen lấn, Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1956) và Bùi Thị Hải (sinh năm 1957) sẽ tiếp cận, tìm sơ hở rồi móc túi, trộm điện thoại của người dân.

Ngày 8/11, Công an phường Pleiku cho biết, đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý Nguyễn Thị Loan (SN 1956, trú tỉnh Lạng Sơn) và Bùi Thị Hải (SN 1957, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi móc túi, trộm điện thoại của người dân khi tham quan khu ẩm thực tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Theo đó, tối 7/11, các trinh sát Công an phường Pleiku và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã mật phục, phát hiện Loan và Hải có hành vi móc túi trộm điện thoại của người dân tại khu ẩm thực ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đối tượng Hải và Loan tại cơ quan công an.

Cơ quan công an đã thu giữ được 9 chiếc điện thoại là tang vật trong vụ án. Công an phường Pleiku cũng xác định hai đối tượng này đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, qua nắm thông tin về các sự kiện thu hút đông người tại khu vực Pleiku nên đã đến Gia Lai để “hành nghề”. Hai đối tượng trên thường lợi dụng tình trạng đông người, chen lấn để tiếp cận, tìm sơ hở trong việc quản lý tài sản của người dân rồi thực hiện hành vi móc túi.