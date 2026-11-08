Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Kiểm tra căn nhà tại phường Tân Mỹ, Công an TPHCM phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, cùng nhiều thiết bị, tài liệu nghi liên quan lừa đảo.

Ngày 8/11, Công an TPHCM cho biết, trong cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép, công an phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi tổ chức lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ.

895877511-1161025923359073-253327330888786631-n.jpg
897775345-1161026080025724-2626603690881150050-n.jpg
895366284-1161025986692400-7303935631835172299-n.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra nơi các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh CACC.

Trước đó, qua nắm tình hình, cơ quan công an ghi nhận nhóm người sinh hoạt khép kín trong căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3. Cửa kính căn nhà luôn được dán kín, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài rồi mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Lúc 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Nhóm này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng thiết bị phát wifi. Trong nhà còn có các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

896379031-1161026033359062-5751306587297407844-n.jpg
896666066-1161026096692389-8858003145301092629-n.jpg
Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh CACC.

Qua khai thác ban đầu, cơ quan công an ghi nhận nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch tại biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc. Sau đó, nhóm bố trí phương tiện đưa những người này về căn nhà trên.

Theo thông tin ban đầu, thủ đoạn của nhóm là lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn uy tín, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân.

Nhân viên được giao danh sách, kịch bản và sử dụng WhatsApp để tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư. Khi nạn nhân đồng ý, họ gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nhận tiền.

Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo trên sàn, khiến nạn nhân tin việc đầu tư có lãi, từ đó dẫn dụ chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm

#người nước ngoài nghi lừa đảo #sàn chứng khoán ảo #Công an TPHCM #phường Tân Mỹ #Everich 3 #lừa đảo qua WhatsApp #lừa đảo chứng khoán ảo #14 người nước ngoài #lừa đảo đầu tư

Cùng chuyên mục

Shark Bình muốn sớm được chấp hành án

Shark Bình muốn sớm được chấp hành án

TPO - Nói lời sau cùng, Shark Bình mong HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với mình và hai cấp dưới; đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án, có điều kiện lao động cải tạo, học tập, nghiên cứu để sau khi trở về tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Bắt chủ cái và 3 thư ký ghi lô đề ở Quảng Trị

Bắt chủ cái và 3 thư ký ghi lô đề ở Quảng Trị

TPO - Công an phường Ba Đồn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, bắt giữ 4 người và thu giữ hơn 87 triệu đồng.

Công an Gia Lai bắt giữ hai đối tượng U70 chuyên móc túi

Công an Gia Lai bắt giữ hai đối tượng U70 chuyên móc túi

TPO - Tại khu ẩm thực tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lợi dụng lúc đông người chen lấn, Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1956) và Bùi Thị Hải (sinh năm 1957) sẽ tiếp cận, tìm sơ hở rồi móc túi, trộm điện thoại của người dân.

Loạt ‘giang hồ mạng’ làm ăn bất chính sa lưới

Loạt ‘giang hồ mạng’ làm ăn bất chính sa lưới

TPO - Xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh giàu có, nhiều tiền, vàng, nhà đẹp, xe sang và những mối quan hệ “anh em xã hội”, Hiệp “đen”, Huấn “Hoa Hồng”, Hải Sapa TV, Thảo “Ràn Ri” và Phú Lê thu hút lượng lớn người theo dõi.

Vụ xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi ở Hà Nội: Hành vi làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

Vụ xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi ở Hà Nội: Hành vi làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

TPO - Theo luật sư, hành vi sàm sỡ người phụ nữ của tài xế xe ôm không chỉ trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, việc xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật là cần thiết.

Đào Hồng Thái bị bắt tạm giam để điều tra cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của người phụ nữ nhờ tìm mua nhà ở nước ngoài.

Nhận giúp mua nhà ở nước ngoài rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

TPO - Biết chị V. có nhu cầu mua nhà ở nước ngoài, Đào Hồng Thái cùng với em gái đang định cư tại nước ngoài nhận giúp tìm mua nhà. Do tin tưởng, chị V chuyển cho Thái hơn 11 tỷ đồng, nhưng Thái không giúp mua được nhà mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Bắt giam kẻ dùng dao sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Bắt giam kẻ dùng dao sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

TPO - Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàng Seo Páo (SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Giết người.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe