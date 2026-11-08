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Quy Nhơn mưa lớn, vận động dân sơ tán trong đêm

Trương Định

TPO - Trước tình hình mưa lớn, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khẩn trương vận động người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là núi Một tiến hành di dời để đảm bảo an toàn.

Khu vực Quy Nhơn xuất hiện mưa to tối 8/11.

Tối 8/11, mưa lớn xuất hiện tại khu vực phường Quy Nhơn, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra các điểm xung yếu, đồng thời vận động người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở sơ tán đến nơi an toàn.

Theo đó, đoàn công tác của phường Quy Nhơn đã kiểm tra tại khu vực núi Một (thuộc Tổ dân phố 19 và 20), núi Bà Hỏa (thuộc Tổ dân phố 16 và 17), xóm Đăng, xóm Đò (thuộc Tổ dân phố 22) và Hải Minh (thuộc Tổ dân phố 1).

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Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, vận động người dân khu vực núi Bà Hỏa sơ tán ngay trong đêm.
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Các lực lượng giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn cho biết, địa phương cũng đang vận động người dân sống ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Theo ông Hoàng, trước mắt, người dân được hướng dẫn sơ tán đến nhà người thân, địa phương cũng bố trí nơi ở tạm tại trụ sở khu phố. Địa phương bố trí lực lượng trực tại khu vực núi Một và núi Bà Hỏa, chuẩn bị sẵn vật dụng, nhu yếu phẩm để có thể sơ tán ngay hơn 30 hộ dân trong vùng nguy hiểm khi thời tiết diễn biến phức tạp.

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Mưa to xuất hiện tối 8/11 tại khu vực Quy Nhơn.

Trước đó, Báo Tiền Phong cũng có bài viết phản ánh nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Một. Theo ghi nhận tại hiện trường, bên sườn núi Một, nhiều hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão đến. Những căn nhà nhỏ nằm chênh vênh lưng chừng núi, còn phía dưới là khu dân cư san sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu sạt lở tái diễn.

Những đợt mưa bão trước đây, sạt lở đất từ sườn núi Một đã khiến 5 căn nhà của người dân dưới chân núi bị hư hỏng nặng. Các hộ dân này sau đó đã được chính quyền di dời đến nơi ở an toàn. Khu vực đã được UBND phường Quy Nhơn cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đang xây dựng phương án tổng thể xử lý sạt lở núi Một, thay vì xử lý cục bộ như trước đây. Trong đó, phương án gọt, hạ một phần mái núi sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, UBND tỉnh Gia Lai cũng có công điện yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất.

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#Quy Nhơn #sạt lở núi Một #sơ tán người dân #Gia Lai mưa lớn #núi Bà Hỏa #UBND phường Quy Nhơn #Phan Tuấn Hoàng

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