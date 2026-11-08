Gia Lai dự báo mưa lớn đến 400mm, rà soát khu vực nguy cơ lũ quét

TPO - Từ ngày 9-12/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai dự báo có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, dự báo từ ngày 9 - 12/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Đặc biệt, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Ngập lụt tại đô thị Quy Nhơn năm 2025

Sạt lở xuất hiện xuất hiện ở phường Quy Nhơn Nam, sau đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 9/2026 vừa qua.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên, liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường (nhất là các địa phương khu vực phía Đông), trực tiếp chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó xác định cụ thể các hộ dân cần sơ tán, địa điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện hỗ trợ; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tỉnh, các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa và địa phương liên quan kiểm tra, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, mực nước và lưu lượng nước đến hồ.

