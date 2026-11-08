Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gia Lai dự báo mưa lớn đến 400mm, rà soát khu vực nguy cơ lũ quét

Trương Định

TPO - Từ ngày 9-12/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai dự báo có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, dự báo từ ngày 9 - 12/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Đặc biệt, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

46b6a1ee-31ff-4b9a-affe-f5a3980bfbfe.jpg
Ngập lụt tại đô thị Quy Nhơn năm 2025
tp-c_1790052792628-1986771910136742204-310727896313791457-6d5474c447fc359bcc72091de98e6c28-2570.jpg
Sạt lở xuất hiện xuất hiện ở phường Quy Nhơn Nam, sau đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 9/2026 vừa qua.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên, liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường (nhất là các địa phương khu vực phía Đông), trực tiếp chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó xác định cụ thể các hộ dân cần sơ tán, địa điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện hỗ trợ; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tỉnh, các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa và địa phương liên quan kiểm tra, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, mực nước và lưu lượng nước đến hồ.

Xem thêm

#mưa lớn #Gia Lai cảnh báo mưa lớn #lũ quét #sạt lở đất #Công điện Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai #sơ tán người dân #mưa trên 400mm

Cùng chuyên mục

Ngày hội đặc biệt ở thôn Trại Lốt, nơi lòng dân cùng chung sức

Ngày hội đặc biệt ở thôn Trại Lốt, nơi lòng dân cùng chung sức

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Trại Lốt, xã Tam Tiến (Bắc Ninh) không chỉ là dịp hội tụ cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

7.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

TPO - Chương trình thu hút khoảng 7.000 người, gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TPHCM, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, luật sư, cộng đồng doanh nghiệp.

Vũng Tàu chi 19 tỷ đồng chỉnh trang, cải tạo khu vực Bãi Sau

Vũng Tàu chi 19 tỷ đồng chỉnh trang, cải tạo khu vực Bãi Sau

TPO - Phường Vũng Tàu, TPHCM bắt đầu dự án chỉnh trang khu vực Bãi Sau với trọng tâm là lát đá đoạn đường Lê Hồng Phong nối dài để đồng bộ với quảng trường Tam Thắng với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ người dân, du khách trước dịp Tết Âm lịch năm 2027.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe