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Đang cháy lớn quán karaoke tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Một vụ cháy bùng phát tại quán karaoke Nữ Hoàng ở phường Bình Phước, TP Đồng Nai khiến nhiều người hô hoán thoát thân. Đến 19h hôm nay (ngày 8/11), lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Clip người dân ghi lại vụ cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng ở phường Bình Phước, TP Đồng Nai

Khoảng 17h50 ngày 8/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Ngô Hồng Khanh, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, TP Đồng Nai xác nhận, vụ cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng xảy ra từ khoảng 16h cùng ngày.

Theo ông Khanh, đến thời điểm trao đổi, các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung chữa cháy nên chưa có thông tin thống kê thiệt hại về tài sản. Chính quyền địa phương sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả.

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Các xe chuyên dụng chữa cháy được các lực lượng điều đến dập tắt đám cháy tại karaoke Nữ Hoàng.

Trước đó, chiều cùng ngày, nhiều người dân sống gần khu vực ghi lại hình ảnh ngọn lửa bùng phát dữ dội tại quán karaoke Nữ Hoàng, kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Phát hiện đám cháy, nhiều người hô hoán, tìm cách thông báo cho nhân viên bên trong nhanh chóng thoát ra ngoài. Một số tài sản được cho là đã phải bỏ lại để bảo đảm an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều biện pháp chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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#Đồng Nai #Bình Phước #Karaoke nữ hoàng #Karaoke #Cháy

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