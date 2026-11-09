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Giải trí

Vương Sở Nhiên lật ngược tình thế

Minh Vũ

TPO - Vương Sở Nhiên đánh mất thiện cảm của khán giả vì vẻ mặt khó tính và hành vi trợn ngược mắt với đồng nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại danh tiếng của cô đã thay đổi đáng kể.

Theo Sina, những ngày qua Vương Sở Nhiên liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia show giải trí Bây giờ xuất phát nào 4. Sự hài hước, tinh nghịch, tính cách phóng khoáng của nữ diễn viên nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả.

Vừa lên sóng, show Bây giờ xuất phát nào 4 đã có độ hot bùng nổ mạng xã hội, trở thành chương trình có nhiệt độ ngày đầu cao nhất năm 2026 của Tencent, thu hút gần 50 triệu người theo dõi, nhiệt độ có thể so sánh với một bộ phim được yêu thích, nhiệt độ vượt 30.000 trên Tencent.

Trong đó, Vương Sở Nhiên lần đầu tham gia chương trình giải trí đã được yêu thích, thu về nhiều bình luận tích cực, có nhiều video gây sốt trên các nền tảng như Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) và Douyin.

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Vương Sở Nhiên được yêu thích nhờ tham gia show giải trí.

Trước đó, Vương Sở Nhiên từng đánh mất thiện cảm của khán giả vì vẻ mặt khó tính và hành vi trợn ngược mắt với đồng nghiệp.

Năm 2023, Vương Sở Nhiên gây tranh cãi khi đóng Hứa Thấm trong Khói lửa nhân gian của tôi. Cô bị chỉ trích nặng nề tới mức phải từ chối hàng loạt sự kiện để ở ẩn trong đoàn phim.

Hứa Thấm bị khán giả chê là vô ơn, "não yêu đương", chỉ quan tâm tới tình yêu, vì yêu mà đánh mất lý trí, từ bỏ gia đình đã có công dưỡng dục.

Chính vì ghét nhân vật Hứa Thấm, khán giả cũng quay sang chỉ trích Vương Sở Nhiên. Nhiều bình luận tiêu cực tràn vào các bài đăng về nữ diễn viên sinh năm 1999. Bên cạnh đó, người xem còn tràn vào các bài quảng cáo của Vương Sở Nhiên khiến nhiều thương hiệu phải xóa bài đăng về ngôi sao trẻ, thậm chí nhanh chóng phủ nhận có hợp tác với Vương Sở Nhiên vì sợ bị khán giả tẩy chay.

Vương Sở Nhiên còn bị cho là có thái độ hách dịch, khó ở và coi thường người khác.

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Vương Sở Nhiên từng bị chỉ trích vì có thái độ trịch thượng, khó ở.

Tuy nhiên, trong show Bây giờ xuất phát nào, mỗi lần Vương Sở Nhiên xuất hiện lại có thêm những khoảnh khắc khiến bầu không khí trở nên vui vẻ. Người đẹp mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, sự nhiệt tình và nét đáng yêu tự nhiên. Cô thoải mái tương tác và trêu chọc mọi người, có nhiều biểu cảm thú vị, không giữ hình tượng xinh đẹp, dịu dàng mà trở nên chân thực hơn.

Trái ngược hình ảnh mỹ nhân thanh lãnh, sang trọng thời thượng thường xuất hiện tại các sự kiện, trong show, Vương Sở Nhiên hài hước, lém lỉnh và có khả năng tạo tiếng cười bất ngờ. Sự tương phản này chính là điểm khiến những khoảnh khắc của cô trong chương trình trở nên thú vị và dễ dàng nhận được sự yêu thích của khán giả.

Nhờ chương trình giải trí này, Vương Sở Nhiên đã "lật ngược thế cờ", từ cô gái bị ghét tới mức trở thành "meme về những cô gái não tàn yêu đương, vô ơn", trở thành mỹ nhân thú vị, hài hước, thân thiện. Hình ảnh mới giúp Vương Sở Nhiên xóa đi những ác cảm của công chúng, nâng cao danh tiếng cho cô.

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Vương Sở Nhiên vứt bỏ hình ảnh sang trọng, trở nên thú vị hài hước.
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Nhan sắc cô trong show cũng được khen ngợi.

Xem thêm

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