Vì sao Nguyễn Yến Trang được chọn là Hoa hậu Việt Nam?

TPO - Ban giám khảo chọn Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sau khi đánh giá toàn bộ hành trình dự thi theo bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tại họp báo sau chung kết, tân hoa hậu cũng lên tiếng về những ý kiến xoay quanh sắc đẹp.

Sáng 8/11 tại Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi ra mắt khán giả trong buổi họp báo đầu tiên sau đêm đăng quang.

Vì sao giám khảo chọn Nguyễn Yến Trang?

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi vì sao Nguyễn Yến Trang giành vương miện dù trước đêm chung kết, cô không xuất hiện trong các bảng dự đoán.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết ông hiểu vì sao kết quả đêm chung kết có thể khác với kỳ vọng của khán giả. Mỗi người có thể yêu mến một thí sinh qua phần trình diễn trên sân khấu. Với Ban giám khảo, việc lựa chọn phải tuân theo quy chế đã được phê duyệt, căn cứ vào bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Từ tháng 5 khởi động đến đêm chung kết 7/11, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 400 hồ sơ, qua hai vòng sơ khảo chọn 53 thí sinh vào chung khảo và 25 người vào chung kết.

Trong những tháng đó, giám khảo có dịp tiếp xúc với từng cô gái ở nhà chung, theo dõi việc chấp hành nội quy, cách thực hiện nhiệm vụ và ứng xử khi gặp tình huống bất ngờ. Tiểu ban thí sinh, Tiểu ban truyền thông cùng các bộ phận liên quan tổng hợp những ghi nhận trong quá trình ấy để ban tổ chức và ban giám khảo có thêm căn cứ khi hội ý.

Nhà báo Phùng Công Sưởng trả lời lý do Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Lý giải quyết định cuối cùng giữa ba ứng viên, nhà báo Phùng Công Sưởng nói: “Trên thực tế, có những điểm các á hậu có thể còn mạnh hơn hoa hậu, nhưng khi nhìn nhận tổng thể, chúng tôi thấy rằng người được lựa chọn làm hoa hậu có sự phù hợp hơn”. Ông khẳng định Ban tổ chức và Ban giám khảo chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

Nhìn lại hành trình Miền Hương Sắc, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết ông nhận thấy sự trưởng thành của các thí sinh qua cách giao tiếp, ứng xử và những việc các cô gái trực tiếp làm trong các chương trình nhân ái. Sau đêm thi ở Đồi Rồng, cuộc thi đã có Hoa hậu, hai Á hậu, bốn Đại sứ và một Người đẹp Biển. Với ông, cơ hội học tập và cống hiến vẫn dành cho cả những cô gái trở về từ cuộc thi mà không mang theo danh hiệu.

“Chiếc vương miện không chỉ là ánh hào quang trong đêm đăng quang mà còn là sức nặng trách nhiệm trong suốt chặng đường tiếp theo”, ông nhắn nhủ. Trước sự dõi theo của công chúng, ông mong hoa hậu, các á hậu và đại sứ giữ tinh thần khiêm nhường, cầu thị, tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng cả sau hai năm nhiệm kỳ.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó trưởng Ban tổ chức - cho biết từ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 đến đêm đăng quang của Yến Trang chỉ hơn một năm. Trong mùa thứ hai đồng tổ chức, Hoàng Thành Media đặt ra yêu cầu làm tốt hơn mùa trước, đồng thời kế thừa những giá trị cuộc thi đã xây dựng trong 38 năm.

Theo ông, sự gắn bó giữa đội ngũ Hoàng Thành Media và Báo Tiền Phong, cùng việc lựa chọn các đơn vị nghệ thuật, nhà cung cấp, nhà tài trợ phù hợp, đã góp phần làm nên kết quả mùa giải.

Nói về điều kiện dành cho thí sinh, ông Thành đặc biệt coi trọng việc tất cả cô gái đều có cơ hội được đào tạo và trải nghiệm. Trong những chuyến đi, có cả những điểm đến ở vùng cao, các thí sinh tìm hiểu văn hóa địa phương, tham gia quảng bá du lịch. Với mỗi chương trình nhân ái, từng người đều nhận phần việc cụ thể dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức.

“Chúng tôi muốn các bạn không chỉ nói về lòng nhân ái mà còn trực tiếp hành động, trải nghiệm và cảm nhận ý nghĩa của những việc mình làm”, ông Thành chia sẻ. Trả lời câu hỏi về kế hoạch sau chung kết, ông cho biết Ban tổ chức sẽ phối hợp với các đối tác triển khai thêm các chương trình xã hội cho hoa hậu, á hậu, các đại sứ và những người đẹp của cuộc thi, đặc biệt ở khu vực phía Nam.

Ông Bùi Minh Thành nói về công tác tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu nhìn lại hành trình

Trước câu hỏi của phóng viên về những bình luận cho rằng nhan sắc của mình chưa nổi bật so với một số thí sinh, Hoa hậu Yến Trang cho biết cô đã đọc và tôn trọng ý kiến khác biệt. “Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới”, tân hoa hậu nói.

Yến Trang cho biết việc Hoa hậu Việt Nam đề cao vẻ đẹp tự nhiên là một trong những lý do cô chọn dự thi. Hiện tại, cô hài lòng với diện mạo và chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi được hỏi về dự định riêng, Yến Trang nói điều cô nghĩ đến lúc được xướng tên là trách nhiệm với xã hội. Cô muốn tiếp tục học tập và tham gia các dự án nhân ái cùng các thí sinh, đại sứ của cuộc thi theo định hướng của ban tổ chức.

Với Trần Xuân Khánh Linh, cô có dịp nhìn lại chính mình khi chia sẻ khoảnh khắc trượt chân trong phần thi dạ hội tối 7/11. Á hậu 1 kể cô gặp sự cố khi thực hiện động tác với tà váy.

Kinh nghiệm biểu diễn và những buổi tập xử lý tình huống giúp cô giữ tinh thần để đứng dậy, hoàn thành phần thi. Khánh Linh nói cô “thực sự rất run và lo lắng, sợ sự cố sẽ ảnh hưởng đến kết quả cũng như đánh giá của Ban giám khảo”.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và hai Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi tại họp báo sau đăng quang.

Giải đáp thắc mắc vì sao Khánh Linh vẫn giành danh hiệu Á hậu 1, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết cô không bị chấn thương. Theo ông, sơ suất trên sân khấu là điểm trừ, còn cách Khánh Linh lấy lại sự tự tin ngay sau cú ngã là điểm cộng. Ban giám khảo đánh giá cao bản lĩnh cô thể hiện trong tình huống ấy và sự cố không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Sau cuộc thi, Khánh Linh muốn tiếp tục dự án mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao. Cô đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh trong ba năm tới. Á hậu 1 cho biết chính những cơ hội học tập mình từng nhận được đã giúp cô có mặt tại Hoa hậu Việt Nam. Cô mong các em nhỏ vùng cao cũng có điều kiện tiếp cận tri thức như mình.

Lê Phương Nghi nhận câu hỏi liệu cô có tiếc nuối khi nhiều khán giả dự đoán cô sẽ giành vương miện sau khi top 5 được xướng tên. Cô nói mình tôn trọng đánh giá của ban giám khảo và hiểu mỗi thí sinh đều đã nỗ lực trong suốt mùa thi.

“Vì thế, khi đạt danh hiệu Á hậu 2, tôi có một chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn”, Phương Nghi chia sẻ. Nhìn lại đêm chung kết, điều khiến cô hài lòng là đã có một phần thể hiện bứt phá so với chính mình trước đó.