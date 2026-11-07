Nguyễn Yến Trang trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026

report Từ miền cửa biển Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc:

Có những vùng đất đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, có những vùng đất đẹp bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và có những vùng đất đẹp bởi tâm hồn, khí phách, khát vọng của con người.

Hải Phòng hội tụ những vẻ đẹp ấy! Đêm nay, bên bờ biển Đồ Sơn, trong không gian khoáng đạt của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, chúng ta cùng gặp gỡ, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những khát vọng thanh xuân. Đó cũng chính là tinh thần của Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền Hương Sắc”.

Hương là chiều sâu văn hóa, là cốt cách, tâm hồn và những giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sắc là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, sức sống và khát vọng vươn lên. Hương và sắc hòa quyện làm nên vẻ đẹp Việt Nam: đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng.

Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.

Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thật ý nghĩa khi hành trình ấy được viết tiếp tại Hải Phòng - thành phố giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang khí phách của miền cửa biển và sức sống mạnh mẽ của một đô thị năng động, hiện đại, không ngừng vươn ra biển lớn.

Thay mặt Ban tổ chức, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, đối tác và nhân dân thành phố đã dành sự quan tâm, đồng hành và những điều kiện tốt đẹp cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm nay, trước mắt chúng ta là 25 gương mặt, 25 câu chuyện và 25 ước mơ tuổi trẻ. Các em đã trải qua một hành trình với nhiều nỗ lực, thử thách, để trưởng thành và tự tin tỏa sáng.

Đêm nay, vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi em đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn.

Với những cô gái được trao các danh hiệu cao quý, đặc biệt là tân Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi muốn nhắn gửi: Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai.

Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.

Từ miền cửa biển Hải Phòng, chúng tôi mong rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục mở ra những hành trình mới, nơi nhan sắc song hành cùng văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái, nơi những người trẻ không chỉ khát khao tỏa sáng mà còn mong muốn cống hiến.

Bởi vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp khiến nhiều người ngước nhìn, mà là vẻ đẹp khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.