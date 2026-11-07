25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẵn sàng bước lên sân khấu Quảng trường Danh Vọng

TPO - Trước giờ G của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại khu vực hậu trường, các người đẹp được ê-kíp trang điểm, làm tóc chăm chút từng chi tiết để có diện mạo rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước hàng nghìn khán giả. Từ lớp nền, màu son đến kiểu tóc đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng gương mặt và trang phục trình diễn.