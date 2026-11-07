Toàn cảnh sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trước giờ G

TPO - Sân khấu rộng hơn 2.000 m² tại Đồi Rồng, Hải Phòng đã sẵn sàng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11. Sau tổng duyệt tối 6/11, ê-kíp tiếp tục làm việc xuyên đêm, điều chỉnh kịch bản và một số ca khúc để hoàn thiện chương trình trước giờ đón khán giả.

Xuyên đêm hoàn thiện trước giờ G

Chia sẻ với PV Tiền Phong, tổng đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định của Top 25. Dù ban tổ chức không yêu cầu điều chỉnh nhiều sau tổng duyệt, ê-kíp vẫn tiếp tục làm việc xuyên đêm với mong muốn mang đến chương trình mãn nhãn, bùng nổ hơn.

Theo đạo diễn Trần Tú, một số nội dung trong kịch bản được điều chỉnh, đồng thời thay đổi ca khúc trình diễn của nghệ sĩ.

Toàn cảnh sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 nhìn từ trên cao. Ảnh: Quốc Nam.

Sân khấu chung kết đặt tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Công trình bắt đầu thi công ngày 26/10, với hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm. Từ hệ khung, mặt sàn đến những đường cong tạo hình, các hạng mục lần lượt được hoàn thiện để phục vụ thí sinh tập luyện, ráp đội hình.

Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế mang ý niệm “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Không gian biểu diễn mở rộng từ trung tâm sang hai phía, tạo nhiều vị trí cho thí sinh di chuyển, trình diễn.

Điểm nhấn là hệ cánh cửa cách điệu từ những chiếc lá xếp vào nhau. Đạo diễn Trần Tú cho biết hình tượng này gắn với hành trình của 25 cô gái, bước qua chung kết để bắt đầu chặng đường mới, mang theo trải nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng.

Công nhân gấp rút thi công những hạng mục cuối hoàn thiện sân khấu trước giờ G. Ảnh: Quốc Nam.

Khán đài chính nằm đối diện sân khấu, hai bên là các khu khán đài phụ. Với cách tổ chức không gian nhiều lớp, ê-kíp hướng tới việc giúp người xem ở các vị trí khác nhau đều có thể theo dõi thí sinh.

Trước đó, đạo diễn Trần Tú chia sẻ lựa chọn sân khấu ngoài trời tạo áp lực về vận hành, thời tiết, nhưng cũng mở ra khả năng dàn dựng quy mô lớn. Chương trình lồng ghép câu chuyện về Hải Phòng trong các tiết mục, bên cạnh những phần thi của Top 25.

Khoảnh khắc đăng quang đặc biệt nhất

Giám đốc sản xuất Dương Chí Thanh cho biết toàn bộ sân khấu có diện tích hơn 2.000 m², sử dụng hệ thống LED đồng bộ cùng các thiết bị phục vụ trình diễn. Một trong những điểm nhấn là hệ thống bàn vừa xoay vừa nâng, kết hợp bục vinh danh Top 3.

Dự kiến chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đón gần 7.000 khán giả xem trực tiếp. Ảnh: Quốc Nam.

Theo ông Thanh, ê-kíp lựa chọn công nghệ nhằm tạo hiệu quả tốt nhất cho khoảnh khắc vinh danh. Chuyển động của thiết bị được kết hợp với hình ảnh LED, ánh sáng và âm thanh để tăng cảm xúc cho phần công bố kết quả.

“Đây là một trong những công nghệ khá mới”, ông Thanh nói về thiết bị được sử dụng tại sân khấu chung kết.

Hệ thống âm thanh được đầu tư cho các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ và thí sinh. Ánh sáng tập trung vào những loại đèn tiêu chuẩn, công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu thay đổi màu sắc, không khí theo từng phần chương trình.

Ông Thanh cho biết hệ thống hiệu ứng cũng được sử dụng để tăng sức hấp dẫn cho một số màn trình diễn, trong đó có đồng diễn và phần thi bikini. Các yếu tố kỹ thuật được lựa chọn để làm nổi bật chủ đề “Miền hương sắc” của cuộc thi năm nay.

Thảm đỏ chung kết hoa hậu Việt Nam 2026 đã sẵn sàng. Ảnh: Quốc Nam.

Biên đạo Khoa Nguyễn tiết lộ phần bikini có thêm tà lụa để các cô gái thể hiện kỹ năng trình diễn. Trong khi đó, màn đồng diễn mở đầu vẫn được giữ bí mật, là tiết mục anh cho rằng đáng chờ đợi trong đêm chung kết.