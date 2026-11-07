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Hoa hậu

Ai đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 tối nay

Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - 25 cô gái mang vẻ đẹp riêng bước vào đêm thi quyết định tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 7/11. Ai sẽ được gọi tên trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?

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Nguyễn Hồng Hạ Nghi (sinh năm 2006, Đà Nẵng) cao 1,74 m, học ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, có chứng chỉ HSK 5. Cô vui khi được nhận xét có nét giống Hoa hậu Tiểu Vy. Trả lời tình huống giả định bị cho là không xứng đáng với vương miện, Hạ Nghi cho rằng danh hiệu là cơ hội để chứng minh bản thân bằng nỗ lực, cách sống và trách nhiệm.
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Vũ Hồng Hạnh (sinh năm 2003, Phú Thọ) tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, cô có kinh nghiệm trình diễn và là thí sinh được bình chọn nhiều nhất vòng chung khảo. Trong thử thách ứng xử, Hồng Hạnh bày tỏ mong muốn giới thiệu vẻ đẹp quê hương Phú Thọ tới bạn bè trong nước và quốc tế.
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Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (sinh năm 2006) là cô gái Huế duy nhất trong Top 25, theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam và có bốn học kỳ liên tiếp nhận học bổng. Cô có năng khiếu múa dân gian, từng vào Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024. Trong thử thách ứng xử với tình huống giả định lọt vào top 5, Thảo Nguyên gửi thông điệp mỗi người không cần hoàn hảo để trở thành người có giá trị.
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Mai Thị Yến Nhi (sinh năm 2006, Đồng Nai) cao 1,73 m, học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, từng giành danh hiệu Á khôi 1 của trường. Có hơn bốn năm làm vũ công, cô vẫn nhận mình nhút nhát trong giao tiếp. Trong thử thách ứng xử, Yến Nhi nói nếu không đăng quang, cô tin mình còn những cơ hội mới, tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân.
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Vũ Thị Khánh Vi (sinh năm 2004, Ninh Bình) tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương sau 3,5 năm, với GPA 3,6. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương. Khánh Vi yêu thích công việc MC, mong rèn thêm sức khỏe và kỹ năng trình diễn. Cô ngưỡng mộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ở cách gìn giữ giá trị danh hiệu bằng những hoạt động bền bỉ sau đăng quang.
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Trịnh Ngọc Huyền (sinh năm 2007, Gia Lai) là Hoa khôi Trường Đại học Tài chính - Marketing, học ngành Quản trị kinh doanh. Cùng trường với Hoa hậu Hà Trúc Linh, cô không xem sự so sánh là áp lực, muốn thể hiện câu chuyện và thế mạnh riêng. Trước cuộc thi, Ngọc Huyền từng đảm nhận vai trò đại sứ các chiến dịch tình nguyện của trường và sáng lập dự án thiện nguyện Người với người.
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Đinh Hoàng Gia Linh (sinh năm 2006) học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam. Cô từng thuyết phục gia đình để theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích thay vì ngành y. Trong thử thách giả định có một phút thuyết phục giám khảo trao vương miện, Gia Linh nhấn mạnh định hướng rõ ràng, tinh thần cầu tiến và quyết tâm biến lời nói thành hành động có giá trị.
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Phạm Vân Hà, 18 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết, tân sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đại diện Hải Phòng có IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Chưa có nhiều kinh nghiệm nhảy múa, Vân Hà cho biết cô dậy từ 6h, tập thêm buổi trưa và tối để theo kịp yêu cầu đêm chung kết. Thi trên quê nhà khiến cô vừa hào hứng vừa cảm nhận rõ áp lực.
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Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006) là sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, từng nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Bên cạnh học tập, cô có năng khiếu nghệ thuật, được học múa từ nhỏ. Khánh Linh chia sẻ việc tham gia hoạt động thiện nguyện cùng gia đình từ bé là một trong những lý do thôi thúc cô dự thi và ấp ủ dự án cộng đồng riêng.
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Nguyễn Thị Thúy Linh (sinh năm 2007, Hà Nội) học ngành Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngoài giờ học, cô từng làm thêm tại quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới để rèn tính tự lập, học cách lắng nghe và thấu hiểu người khác. Đến Hoa hậu Việt Nam với mong muốn thử sức, Thúy Linh cho biết cô đã bớt sợ đám đông, tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính.
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Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội) học ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ, cô dành thời gian rèn kỹ năng trước khi ghi danh. Trong thử thách ứng xử, Yến Trang khẳng định tự tin trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng thời cho rằng người giành danh hiệu cần có trái tim nhân ái.
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Phạm Lê Ái Linh (sinh năm 2007, Hưng Yên) học ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Từng ngại thể hiện bản thân, cô dần cởi mở qua những lớp học kỹ năng và hoạt động tập thể. Bước vào chung kết, Ái Linh mong có cơ hội chia sẻ sự quan tâm với trẻ em ở những vùng còn khó khăn, đồng thời tiếp tục theo đuổi ước mơ mang vương miện về quê hương.
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Lê Phương Nghi (sinh năm 2006, Gia Lai) cao 1,72 m, học ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Hoa khôi Ngoại thương có IELTS 7.5, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Những chuyến đi tại cuộc thi giúp cô tiếp cận văn hóa, lịch sử ngoài sách vở. Trước chung kết, Phương Nghi chú trọng quản lý thời gian, làm chủ sân khấu và lắng nghe người khác.
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Bùi Mai Linh (sinh năm 2006, Hải Phòng) học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, có IELTS 6.5. Cô từng có đề tài nghiên cứu khoa học giành giải Ba cấp trường. Tại cuộc thi, Mai Linh thực hiện video giới thiệu quê hương bằng tiếng Anh, đồng thời đề xuất dự án Vừa vặn, dự kiến thí điểm sáu tháng tại Hải Phòng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
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Nguyễn Thái Anh Thư (sinh năm 2006, Đồng Tháp) là Hoa khôi Trường Đại học Đồng Tháp, học ngành Sư phạm tiếng Anh và từng ba lần giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh. Gặp sự cố ở chân trong quá trình dự thi, cô phải chú ý từng động tác khi tập luyện. Anh Thư cho biết sự động viên của các thí sinh và chăm sóc của ban tổ chức giúp cô giữ tinh thần, tiếp tục theo đuổi cuộc thi.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi (sinh năm 2004, Hà Nội) từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023, có IELTS 7.0. Cô theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương. Uyên Nhi từng ưu tiên trau dồi kiến thức, kỹ năng trước khi đến Hoa hậu Việt Nam, mong dùng khả năng truyền thông để đóng góp cho các hoạt động cộng đồng.
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Tạ Thị Hoa (sinh năm 2005) là đại diện duy nhất của Thái Nguyên tại vòng chung kết, học chuyên ngành Du lịch, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Tuổi thơ gắn bó với bà vì bố mẹ đi làm xa, cô mong nỗ lực của mình khiến bà tự hào. Từng đặt mục tiêu vào Top 10, Tạ Hoa trở nên mạnh dạn hơn sau thời gian rèn luyện và muốn tiến xa hơn trong đêm thi cuối.
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Hoàng Thị Hà Phương (sinh năm 2004) là một trong bốn đại diện Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân. Có IELTS 7.0 và kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ, cô có điều kiện rèn kỹ năng giao tiếp trước khi dự thi. Trong thử thách ứng xử, Hà Phương cho rằng chiếc vương miện cần gắn với trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng.
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Nguyễn Thị Kim Châu (sinh năm 2006, TPHCM) cao 1,74 m, học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Văn Hiến. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 và nhiều giải thưởng Taekwondo. Từ sàn đấu đến sân khấu sắc đẹp, Kim Châu tiếp tục rèn kỹ năng trình diễn, đồng thời học cách lắng nghe, chia sẻ khi sống cùng những người bạn có cá tính khác nhau.
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Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 2004) từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2025. Được truyền cảm hứng từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà, cô tiếp tục thử sức ở cuộc thi cấp quốc gia với tinh thần học hỏi. Trong thử thách ứng xử về vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ, Hoa nêu quan điểm người phụ nữ đẹp nhất khi được là chính mình.
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Đinh Diệu Anh (sinh năm 2003, Hà Nội) hoàn thành hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, lần lượt tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi. Cô có IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Trung HSK 4, từng là Á quân TEDx FTU Hanoi. Trước chung kết, Diệu Anh tiếp tục rèn phong thái trình diễn, khả năng giữ bình tĩnh và phản ứng linh hoạt trước tình huống mới.
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Gouband Lisa (sinh năm 2007) mang hai dòng máu Việt - Pháp, học tập tại Pháp trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Hành trình ở nhà chung giúp cô mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam. Trong thử thách ứng xử, Lisa nói văn hóa còn hiện diện trong tình yêu gia đình, lòng biết ơn và cách con người giúp đỡ nhau khi khó khăn.
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Đặng Thị Ngọc Lan (sinh năm 2007, Hà Nội) học tại Học viện Ngân hàng, có năng khiếu viết thư pháp. Với câu hỏi giả định không còn vương miện và hào quang, Ngọc Lan nói điều khiến cô tự hào là vượt qua sự rụt rè, nỗi sợ đám đông, kiến thức và những bài học từ cuộc thi sẽ là hành trang theo cô lâu dài.
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Bùi Minh Phương (sinh năm 2005, Hà Nội) học ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), có IELTS 8.0. Cô từng đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022. Lần đầu thi nhan sắc, Minh Phương phải làm quen với giày cao gót, trang điểm và kỹ năng sân khấu. Sau những tháng ở nhà chung, cô cho biết mình cởi mở hơn, có thêm nhiều góc nhìn về cuộc sống.
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Lưu Phương Anh (sinh năm 2002, Hải Phòng) là sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, có vòng eo 58 cm. Thi trên quê nhà, cô nhận được nhiều lời động viên từ người dân Đồ Sơn, gia đình dự kiến có hơn 100 người đến cổ vũ chung kết. Trong thử thách ứng xử về việc đối diện thông tin sai sự thật, Phương Anh nhấn mạnh cần lên tiếng văn minh và chịu trách nhiệm với từng phát ngôn.

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