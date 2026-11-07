Ai đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 tối nay

TPO - 25 cô gái mang vẻ đẹp riêng bước vào đêm thi quyết định tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 7/11. Ai sẽ được gọi tên trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?
TPO - Sân khấu rộng hơn 2.000 m² tại Đồi Rồng, Hải Phòng đã sẵn sàng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11. Sau tổng duyệt tối 6/11, ê-kíp tiếp tục làm việc xuyên đêm, điều chỉnh kịch bản và một số ca khúc để hoàn thiện chương trình trước giờ đón khán giả.
TPO - Từ đồng bằng sông Hồng tới đồng bằng sông Cửu Long, Vũ Thị Khánh Vi, Phạm Lê Ái Linh và Nguyễn Thái Anh Thư gặp nhau trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cả ba cùng nuôi ước mơ chạm tới vương miện.
TPO - Bục vinh danh Top 3 kết hợp hệ thống bàn vừa xoay vừa nâng là điểm nhấn công nghệ tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Giám đốc sản xuất Dương Chí Thanh cho biết hệ thống LED, ánh sáng và hiệu ứng được phối hợp để tạo khoảnh khắc đăng quang ấn tượng, giàu cảm xúc.
TPO - Trực tiếp đo nhân trắc cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy đánh giá cao sự cân đối hình thể của dàn thí sinh năm nay. Trong khi đó, điều gây ấn tượng với bác sĩ June Hà Phượng ở những bức ảnh mặt mộc lại là cách các cô gái nhìn vào ống kính.
TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT, cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam và Hoàng Thành Media và Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.
TPO - Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh tham gia buổi rèn luyện kỹ năng ứng xử cùng Ban tổ chức và Ban cố vấn. Không có câu trả lời mẫu hay khuôn khổ có sẵn, các cô gái phải thể hiện tư duy độc lập, khả năng lập luận và góc nhìn trước những vấn đề xã hội.
TPO - Trong đêm tổng duyệt, ê-kíp trang điểm và làm tóc chạy đua để đảm bảo 25 thí sinh có diện mạo hoàn hảo nhất trong đêm thi chính thức.
TPO - Hơn 30 máy quay ghi lại hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, có ngày ê-kíp làm việc từ 5h đến 23h. Phía sau những hình ảnh lên sóng là yêu cầu không để sót khoảnh khắc, không diễn hay chỉnh sửa tỷ lệ cơ thể.
TPO - Biên đạo Khoa Nguyễn cho biết nhiều đêm ngủ không ngon vì tìm cách giúp Top 25 tiếp thu động tác nhanh hơn, tạo điểm nhấn cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Anh hé lộ phần thi bikini có thêm tà để thí sinh thể hiện kỹ năng, còn màn đồng diễn mở đầu là một bí mật, đáng chờ đợi.
TPO - Phạm Lê Ái Linh kể từ khi cô thi Hoa hậu Việt Nam 2026, bố mẹ đi đến đâu cũng nhận được lời chúc mừng. Bất ngờ khi vào top 25, nữ sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang nỗ lực để tiến gần hơn tới ước mơ mang vương miện về quê hương Hưng Yên.
TPO - Trước câu hỏi giả định có một phút thuyết phục giám khảo trao ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026, nữ sinh RMIT Đinh Hoàng Gia Linh nhấn mạnh cô có định hướng rõ ràng, tinh thần cầu tiến và quyết tâm biến lời nói thành hành động có giá trị.
TPO - Với Gouband Lisa - mỗi thí sinh là vẻ đẹp riêng - cùng làm nên Miền hương sắc của Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp quyết tâm chinh phục vương miện, thực hiện ước mơ của mình và của mẹ.
TPO - Chỉ còn một ngày trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh bước vào buổi tập luyện cuối cùng dưới cái nắng gần 30 độ C. Phía sau sân khấu rực rỡ là những giờ chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực hoàn thiện từng bước đi và phong thái.
TPO - Một ngày trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, 25 thí sinh khẩn trương tập luyện, ráp sân khấu cùng đạo diễn Trần Tú, biên đạo Khoa Nguyễn và đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana. Dù hồi hộp nhưng 25 cô gái không giấu được sự phấn khích khi sắp bước vào đêm thi quyết định với sự chứng kiến của gần 7.000 khán giả.
TPO - Trong thử thách ứng xử với tình huống giả định lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái Huế duy nhất tại cuộc thi gửi thông điệp: “Chúng ta không nhất thiết hoàn hảo để trở thành người có giá trị”.
TPO - Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các chuyên gia đánh giá cao nền tảng học vấn của thí sinh, sự kiên định với vẻ đẹp tự nhiên và những trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng. Kỳ vọng dành cho tân hoa hậu là khả năng biến những giá trị được tôn vinh thành hành động cụ thể.