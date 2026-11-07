Hoa hậu Mai Phương, Thanh Thủy, Hà Trúc Linh bừng sáng thảm đỏ chung kết

report Người nhà thí sinh Hoa hậu Việt Nam đổ về Quảng trường Danh vọng ở Đồ Sơn

Dự kiến có gần 10.000 người có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường danh vọng, Đồ Sơn. Hải Phòng. Trong số đó, 7.000 khán giả đã sẵn sàng lấp đầy khu vực tổ chức chung kết.

Sự kiện đón chào dàn người đẹp là hoa hậu, á hậu đình đám, gắn liền với Hoa hậu Việt Nam qua các mùa, cùng những ca sĩ hàng đầu thị trường để biểu diễn và hỗ trợ top 25 tỏa sáng trên sân khấu.

Dàn người đẹp trải qua loạt phần thi quan trọng để chinh phục các cột mốc top 15, top 10, top 5 và được xướng tên ở top 3 để giành lấy danh vị ở cuộc thi năm nay.

Trước đó, top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải qua 3 tháng đồng hành cùng nhau ở nhà chung, được rèn luyện toàn diện từ kỹ năng catwalk, ứng xử, chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm xuyên qua nhiều tỉnh, thành.