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Hoa hậu

Xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Thành Media, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.

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#Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

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