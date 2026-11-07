Xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Thành Media, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.
TPO - Gần 7.000 khán giả đang có mặt tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng, sẵn sàng hâm nóng không khí ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Trước giờ G của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại khu vực hậu trường, các người đẹp được ê-kíp trang điểm, làm tóc chăm chút từng chi tiết để có diện mạo rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước hàng nghìn khán giả. Từ lớp nền, màu son đến kiểu tóc đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng gương mặt và trang phục trình diễn.
TPO - Đảm nhận vai trò MC chính chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Đức Bảo cho biết anh choáng ngợp trước quy mô sân khấu trong lần đánh dấu 10 năm đồng hành cùng cuộc thi. Anh kỳ vọng sự tự tin của dàn thí sinh có nhan sắc đồng đều sẽ mang đến những phần thi bùng nổ.
TPO - Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Đêm thi là nơi tôn vinh 25 thí sinh, khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện.
TPO - Trước tình huống giả định bị cho là không xứng đáng với vương miện bằng thí sinh khác, Nguyễn Hồng Hạ Nghi cho biết sẽ tôn trọng những đánh giá khác biệt. Cô nhấn mạnh sự xứng đáng cần được thể hiện qua cách sống, nỗ lực và trách nhiệm với danh hiệu sau cuộc thi.
TPO - Sân khấu rộng hơn 2.000 m² tại Đồi Rồng, Hải Phòng đã sẵn sàng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11. Sau tổng duyệt tối 6/11, ê-kíp tiếp tục làm việc xuyên đêm, điều chỉnh kịch bản và một số ca khúc để hoàn thiện chương trình trước giờ đón khán giả.
TPO - 25 cô gái mang vẻ đẹp riêng bước vào đêm thi quyết định tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 7/11. Ai sẽ được gọi tên trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?
TPO - Từ đồng bằng sông Hồng tới đồng bằng sông Cửu Long, Vũ Thị Khánh Vi, Phạm Lê Ái Linh và Nguyễn Thái Anh Thư gặp nhau trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cả ba cùng nuôi ước mơ chạm tới vương miện.
TPO - Bục vinh danh Top 3 kết hợp hệ thống bàn vừa xoay vừa nâng là điểm nhấn công nghệ tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Giám đốc sản xuất Dương Chí Thanh cho biết hệ thống LED, ánh sáng và hiệu ứng được phối hợp để tạo khoảnh khắc đăng quang ấn tượng, giàu cảm xúc.
TPO - Trực tiếp đo nhân trắc cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy đánh giá cao sự cân đối hình thể của dàn thí sinh năm nay. Trong khi đó, điều gây ấn tượng với bác sĩ June Hà Phượng ở những bức ảnh mặt mộc lại là cách các cô gái nhìn vào ống kính.
TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam và Hoàng Thành Media và Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.
TPO - Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh tham gia buổi rèn luyện kỹ năng ứng xử cùng Ban tổ chức và Ban cố vấn. Không có câu trả lời mẫu hay khuôn khổ có sẵn, các cô gái phải thể hiện tư duy độc lập, khả năng lập luận và góc nhìn trước những vấn đề xã hội.
TPO - Trong đêm tổng duyệt, ê-kíp trang điểm và làm tóc chạy đua để đảm bảo 25 thí sinh có diện mạo hoàn hảo nhất trong đêm thi chính thức.
TPO - Hơn 30 máy quay ghi lại hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, có ngày ê-kíp làm việc từ 5h đến 23h. Phía sau những hình ảnh lên sóng là yêu cầu không để sót khoảnh khắc, không diễn hay chỉnh sửa tỷ lệ cơ thể.
TPO - Trước câu hỏi ứng xử giả định không còn vương miện và sự quan tâm của công chúng, Đặng Thị Ngọc Lan nói điều khiến cô tự hào là vượt qua sự rụt rè, nỗi sợ đám đông. Cô gái 19 tuổi ở Hà Nội xem kiến thức và những bài học từ Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trang theo mình suốt đời.
TPO - Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 7/11 tại Đồi Rồng, Hải Phòng, các thí sinh chia sẻ sự hồi hộp, mong chờ sau nhiều tháng rèn luyện. 25 cô gái sẵn sàng bước vào đêm thi quyết định ngôi vị hoa hậu.