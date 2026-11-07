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Hoa hậu

Gần 10.000 người đổ về Hải Phòng xem chung kết Hoa hậu Việt Nam

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Gần 7.000 khán giả đang có mặt tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng, sẵn sàng hâm nóng không khí ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chi tiết
report Không khí cuồng nhiệt bên trong sân khấu chung kết
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Nhiều người bạn của thí sinh Nguyễn Yến Trang có mặt ở Quảng trường Danh Vọng.
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Không chỉ háo hức chờ đợi những màn trình diễn, người thân các thí sinh còn mang theo niềm tự hào, xen lẫn hồi hộp khi chứng kiến con em mình bước lên sân khấu lớn. Với họ, dù kết quả chung cuộc ra sao, hành trình trưởng thành và những nỗ lực của các cô gái trong suốt cuộc thi đã là điều đáng trân trọng.
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Khu vực khán đài tại Quảng trường Danh Vọng được bố trí theo sơ đồ chỗ ngồi với nhiều hạng vé, giúp khán giả lựa chọn vị trí theo dõi phù hợp. Các khu vực được phân chia rõ ràng, hướng về sân khấu chính để phục vụ việc thưởng thức những phần thi và tiết mục nghệ thuật trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Sân khấu dần được lấp kín trước giờ diễn ra đêm Chung kết.
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Vé tham dự chương trình được phân phối chính thức qua nền tảng LaSoong. Trước giờ khai màn, khán giả lần lượt di chuyển đến khu vực chỗ ngồi theo hạng vé, trong đó có đông đảo người thân, bạn bè của 25 thí sinh đến cổ vũ. Các hàng ghế dần được lấp đầy, tạo nên bầu không khí sôi động tại Quảng trường Danh Vọng trước thời khắc tìm ra chủ nhân vương miện.
report Quảng trường Danh Vọng chật kín khán giả
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Trước giờ diễn ra chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Quảng trường Danh Vọng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng chật kín khán giả. Hàng nghìn người đổ về khu vực tổ chức, lấp đầy các hàng ghế trên khán đài, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.
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Sự háo hức hiện rõ khi khán giả liên tục hướng mắt về sân khấu, chờ đợi những màn trình diễn và khoảnh khắc công bố chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Người nhà chuẩn bị sẵn hoa để tặng các thí sinh.
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Biển người đổ về Quảng trường Danh Vọng.
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Trong số hàng nghìn khán giả có mặt tại Quảng trường Danh Vọng, nhiều người là bố mẹ, anh chị em và người thân của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự hiện diện của gia đình tiếp thêm động lực tinh thần cho các cô gái trước đêm thi quyết định.
report Không khí rộn ràng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng
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Khoảng 18h30, những khán giả đầu tiên đổ về khu vực sân khấu, dần lấp đầy 7.000 chỗ ngồi.
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Không khí rộn ràng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.
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Công tác soát vé diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo quyền lợi cho khán giả.
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Người nhà của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh đến cổ vũ từ sớm.
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Công tác soát vé diễn ra khá nhanh chóng.
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Đại gia đình thí sinh Bùi Mai Linh gửi gắm những lời cổ vũ tới đại diện TP Hải Phòng trong đêm Chung kết.
report Khán giả đổ về Quảng trường Danh Vọng
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông.
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Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Chỉ còn ít phút trước giờ bắt đầu đêm Chung kết lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông. Khán giả đổ về ngày càng đông, phần lớn là người nhà thí sinh, khán giả tử TP Hải Phòng và khách du lịch.

Chỉ còn ít phút trước giờ bắt đầu đêm Chung kết lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông. Khán giả đổ về ngày càng đông, phần lớn là người nhà thí sinh, khán giả tử TP Hải Phòng và khách du lịch.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam #Đồ Sơn #Hải Phòng #khán giả #tường thuật trực tiếp

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