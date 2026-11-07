Gần 10.000 người đổ về Hải Phòng xem chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trực tiếp đo nhân trắc cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy đánh giá cao sự cân đối hình thể của dàn thí sinh năm nay. Trong khi đó, điều gây ấn tượng với bác sĩ June Hà Phượng ở những bức ảnh mặt mộc lại là cách các cô gái nhìn vào ống kính.