Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Tôi tự tin với vẻ đẹp hiện tại'

report Vương miện không phải điểm dừng, mà là khởi đầu của một sứ mệnh

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - phát biểu tại họp báo:

Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trình không quá dài nhưng đủ để chúng tôi tìm kiếm, lựa chọn và tôn vinh những gương mặt tiêu biểu, hội tụ vẻ đẹp, sự thanh lịch, trí tuệ và tinh thần nỗ lực. Cuộc thi năm nay có nhiều điểm khác biệt, thể hiện ở sự đầu tư cả về chiều sâu văn hóa lẫn quy mô tổ chức, cơ sở vật chất và hạ tầng nhằm mang đến cho thí sinh những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Sau vòng sơ khảo khu vực miền Nam, các thí sinh bước vào hành trình tại nhà chung. Tại đây, mỗi cô gái mang đến một màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng. Ban tổ chức đã tạo điều kiện để các thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện và khám phá bản thân, qua đó có thêm những góc nhìn đa dạng về cuộc sống và xã hội.

Ông Bùi Minh Thành nhấn mạnh về sức nặng của vương miện và danh hiệu.

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi năm nay là các hoạt động đưa thí sinh đến với những địa phương, trong đó có các khu vực vùng cao.

Tại mỗi điểm đến, các thí sinh được tham gia những hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và các chương trình nhân ái, vì cộng đồng. Thông qua hành trình này, chúng tôi mong muốn các cô gái không chỉ hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội, biết trân trọng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Tại đêm chung khảo và đặc biệt là đêm chung kết diễn ra ở Hải Phòng, các thí sinh đã thể hiện hết mình sau một hành trình dài được đào tạo, rèn luyện và trau dồi kỹ năng.

Điều đáng quý không chỉ nằm ở kết quả, những danh hiệu hay chiếc vương miện được trao, mà còn ở việc mỗi thí sinh đã có cơ hội thể hiện bản thân, tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Đây chắc chắn là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời các cô gái.

Hành trình ấy còn mang đến những kỷ niệm đẹp về tình bạn, sự gắn kết và những trải nghiệm khi các thí sinh cùng sinh hoạt, rèn luyện, đồng hành và chia sẻ với nhau.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để triển khai thêm nhiều hoạt động dành cho hoa hậu, á hậu, các đại sứ và những người đẹp của cuộc thi, đặc biệt tại khu vực miền Nam.

Chúng tôi mong muốn cùng các bạn thực hiện nhiều hơn nữa những chương trình nhân ái, hoạt động xã hội và vì cộng đồng. Qua đó, mỗi người đẹp có thể đóng góp sức mình, lan tỏa tinh thần nhân văn và những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi hướng tới.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các thí sinh rằng, trước chung kết, các bạn đã mang đến hình ảnh những cô gái xinh đẹp, tự tin và đầy nhiệt huyết. Sau đêm chung kết, đặc biệt với những người đẹp được trao danh hiệu và vương miện, trách nhiệm đặt lên vai các bạn sẽ càng lớn hơn.

Chiếc vương miện tuy đẹp và lộng lẫy, nhưng điều quan trọng hơn cả là sứ mệnh, trách nhiệm và những giá trị mà các bạn cần mang theo trên hành trình phía trước. Đó cũng là động lực để mỗi người không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt sứ mệnh được trao.

Cuối cùng, tôi mong rằng hoa hậu, các á hậu và những người đẹp được trao danh hiệu hôm nay sẽ không xem thành tích đạt được là điểm dừng, mà hãy coi đó là sự khởi đầu cho một hành trình mới.

Phía trước chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội, vinh quang nhưng cũng không ít thử thách. Các bạn đã tỏa sáng trong đêm chung kết, và tôi mong rằng sau cuộc thi, mỗi người tiếp tục tỏa sáng bằng những hành động thiết thực, những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

Một lần nữa, xin chúc mừng tân hoa hậu, các tân á hậu và những người đẹp được trao danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Xin chân thành cảm ơn Báo Tiền Phong đã tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội đồng hành, hợp tác và góp sức vào hành trình tổ chức cuộc thi. Chúc cho sự hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục phát triển, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thời gian tới.