Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Tôi tự tin với vẻ đẹp hiện tại'

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - phát biểu tại họp báo:
Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trình không quá dài nhưng đủ để chúng tôi tìm kiếm, lựa chọn và tôn vinh những gương mặt tiêu biểu, hội tụ vẻ đẹp, sự thanh lịch, trí tuệ và tinh thần nỗ lực. Cuộc thi năm nay có nhiều điểm khác biệt, thể hiện ở sự đầu tư cả về chiều sâu văn hóa lẫn quy mô tổ chức, cơ sở vật chất và hạ tầng nhằm mang đến cho thí sinh những trải nghiệm trọn vẹn nhất.
Sau vòng sơ khảo khu vực miền Nam, các thí sinh bước vào hành trình tại nhà chung. Tại đây, mỗi cô gái mang đến một màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng. Ban tổ chức đã tạo điều kiện để các thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện và khám phá bản thân, qua đó có thêm những góc nhìn đa dạng về cuộc sống và xã hội.
Một trong những điểm nhấn của cuộc thi năm nay là các hoạt động đưa thí sinh đến với những địa phương, trong đó có các khu vực vùng cao.
Tại mỗi điểm đến, các thí sinh được tham gia những hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và các chương trình nhân ái, vì cộng đồng. Thông qua hành trình này, chúng tôi mong muốn các cô gái không chỉ hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội, biết trân trọng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.
Tại đêm chung khảo và đặc biệt là đêm chung kết diễn ra ở Hải Phòng, các thí sinh đã thể hiện hết mình sau một hành trình dài được đào tạo, rèn luyện và trau dồi kỹ năng.
Điều đáng quý không chỉ nằm ở kết quả, những danh hiệu hay chiếc vương miện được trao, mà còn ở việc mỗi thí sinh đã có cơ hội thể hiện bản thân, tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Đây chắc chắn là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời các cô gái.
Hành trình ấy còn mang đến những kỷ niệm đẹp về tình bạn, sự gắn kết và những trải nghiệm khi các thí sinh cùng sinh hoạt, rèn luyện, đồng hành và chia sẻ với nhau.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để triển khai thêm nhiều hoạt động dành cho hoa hậu, á hậu, các đại sứ và những người đẹp của cuộc thi, đặc biệt tại khu vực miền Nam.
Chúng tôi mong muốn cùng các bạn thực hiện nhiều hơn nữa những chương trình nhân ái, hoạt động xã hội và vì cộng đồng. Qua đó, mỗi người đẹp có thể đóng góp sức mình, lan tỏa tinh thần nhân văn và những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi hướng tới.
Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các thí sinh rằng, trước chung kết, các bạn đã mang đến hình ảnh những cô gái xinh đẹp, tự tin và đầy nhiệt huyết. Sau đêm chung kết, đặc biệt với những người đẹp được trao danh hiệu và vương miện, trách nhiệm đặt lên vai các bạn sẽ càng lớn hơn.
Chiếc vương miện tuy đẹp và lộng lẫy, nhưng điều quan trọng hơn cả là sứ mệnh, trách nhiệm và những giá trị mà các bạn cần mang theo trên hành trình phía trước. Đó cũng là động lực để mỗi người không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt sứ mệnh được trao.
Cuối cùng, tôi mong rằng hoa hậu, các á hậu và những người đẹp được trao danh hiệu hôm nay sẽ không xem thành tích đạt được là điểm dừng, mà hãy coi đó là sự khởi đầu cho một hành trình mới.
Phía trước chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội, vinh quang nhưng cũng không ít thử thách. Các bạn đã tỏa sáng trong đêm chung kết, và tôi mong rằng sau cuộc thi, mỗi người tiếp tục tỏa sáng bằng những hành động thiết thực, những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.
Một lần nữa, xin chúc mừng tân hoa hậu, các tân á hậu và những người đẹp được trao danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Xin chân thành cảm ơn Báo Tiền Phong đã tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội đồng hành, hợp tác và góp sức vào hành trình tổ chức cuộc thi. Chúc cho sự hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục phát triển, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thời gian tới.
Phát biểu của nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - tại họp báo sau đăng quang:
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã khép lại với rất nhiều cảm xúc. Chúng ta đã lựa chọn được Hoa hậu, hai Á hậu, bốn Đại sứ và một danh hiệu Người đẹp Biển.
Hành trình Miền Hương Sắc năm nay bắt đầu từ tháng 5/2026 và khép lại bằng đêm chung kết ngày 7/11. Đây là hành trình có nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm, chứng kiến sự trưởng thành của các thí sinh đến từ mọi miền đất nước.
Từ những ngày đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sau đó tổ chức hai vòng sơ khảo tại khu vực phía Nam và phía Bắc, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ. Qua các vòng tuyển chọn, 53 thí sinh bước vào vòng chung khảo, từ đó lựa chọn 25 cô gái tiêu biểu nhất tham dự vòng chung kết.
Để có được thành công từ khi mở hồ sơ đăng ký đến khi khép lại đêm chung kết, lựa chọn được chủ nhân vương miện Hoa hậu, các Á hậu, những danh hiệu Đại sứ cùng Top 5, Top 10, đó là cả một quá trình nỗ lực.
Trước hết, Ban tổ chức đánh giá rất cao sự chủ động, tích cực tham gia và tuân thủ các quy định, quy chế của các thí sinh. Các bạn đã thực sự trưởng thành qua hành trình này.
Kết quả được công bố trong đêm chung kết không chỉ dựa trên phần trình diễn, thể hiện của các thí sinh tại đêm thi quyết định mà còn là kết quả của quá trình đánh giá lâu dài từ Ban tổ chức và Ban giám khảo đối với từng người.
Trong suốt hành trình ấy, các bạn đã trưởng thành rất nhiều, từ việc bồi đắp kiến thức, trau dồi kỹ năng, khả năng ứng xử, giao tiếp đến việc thể hiện tấm lòng nhân ái qua những hoạt động của cuộc thi.
Việc lựa chọn các danh hiệu cũng thể hiện cách làm khoa học, công tâm, khách quan và minh bạch của Ban tổ chức, Ban giám khảo tại một cuộc thi có truyền thống 38 năm, với kỳ tổ chức lần thứ 20.
Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan trong Ban chỉ đạo cuộc thi, gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Chúng tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành và phường Đồ Sơn đã tạo điều kiện cả về vật chất, tinh thần, công tác tổ chức và phối hợp để cuộc thi diễn ra an toàn, bảo đảm những yêu cầu đặt ra.
Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ. Bất kỳ hoạt động, sự kiện nào cũng rất cần sự chung tay của các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ. Đặc biệt, Tập đoàn GELEXIMCO, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng cùng nhiều đơn vị đã dành những nguồn lực hỗ trợ hết sức thiết thực, giúp cuộc thi có điều kiện triển khai theo đúng đề án được phê duyệt.
Chúng tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả các anh chị phóng viên, các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương, thành phố Hải Phòng và các địa phương.
Không chỉ trong đêm chung kết, khi những hình ảnh, thông tin của cuộc thi được lan tỏa tới đông đảo khán giả trong nước và quốc tế, chúng tôi cảm nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí trong suốt mùa Hoa hậu Việt Nam 2026 và nhiều mùa thi trước đó.
Có thể khẳng định một phần thành công của cuộc thi chính là nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành và chia sẻ của các cơ quan truyền thông, báo chí.
Hôm nay, Hoa hậu, các Á hậu và các Đại sứ đã có mặt tại đây. Chỉ ngày hôm qua thôi, các bạn vẫn còn là những thí sinh. Nhưng hôm nay, khi đã đội trên đầu chiếc vương miện hoặc nhận trọng trách của một Đại sứ, các bạn đã bước sang một vị trí hoàn toàn khác.
Hôm qua, tôi đã chia sẻ với các bạn rằng chiếc vương miện có lẽ chỉ được trao cho một người, nhưng cơ hội để cống hiến, học tập và làm những việc tốt đẹp cho xã hội thì dành cho tất cả các bạn, không riêng ai cả.
Chiếc vương miện không chỉ là ánh hào quang trong đêm đăng quang mà còn là sức nặng trách nhiệm trong suốt chặng đường tiếp theo. Đêm đăng quang chỉ là một khoảnh khắc, một thời điểm, còn các bạn sẽ phải tiếp tục phấn đấu trong cả hành trình phía trước.
Tôi nghĩ rằng với tuổi trẻ, chúng ta đã có một chuỗi ngày thanh xuân hết sức rực rỡ. Các bạn đã bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá chính mình và cố gắng cống hiến thật nhiều cho cộng đồng.
Trong chặng đường tiếp theo, chúng tôi mong muốn các bạn tiếp tục tiếp thu kiến thức, trau dồi kỹ năng với tinh thần khiêm nhường và cầu thị nhất để hoàn thiện bản thân, hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu, một Á hậu hay một Đại sứ, không chỉ trong hai năm nhiệm kỳ của mình.
Chúng ta thấy rằng công chúng, những người yêu mến cuộc thi và bạn bè đang dõi theo các bạn từng ngày, từng giờ. Chính vì vậy, các bạn cần ngày càng trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, trí tuệ hơn để thực hiện tốt nhất sứ mệnh của mình. Đó không chỉ là trách nhiệm gắn với chiếc vương miện mà còn là sự kỳ vọng của người hâm mộ và công chúng.
Nói như vậy, tôi cũng sợ rằng các bạn sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng thực tế là chúng ta đã bước vào một hành trình mới. Các bạn đã trưởng thành rất nhiều, song những điều đó vẫn chưa đủ.
Cuộc sống luôn có những thuận lợi và cũng có rất nhiều thách thức. Chúng ta cần có đủ bản lĩnh để đối mặt, đủ trí tuệ, sự thông minh và sáng suốt để lựa chọn giải pháp vượt qua khó khăn. Chúng ta cũng cần có đủ lòng nhân ái, xây dựng một trái tim nhân hậu để tìm thấy sự an nhiên trong cuộc sống.
Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang - cô gái đến từ Hà Nội - giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, trong khi Lê Phương Nghi được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2.
Trước khi kết quả được công bố, 25 thí sinh trải qua các phần thi áo dài, áo tắm. Top 15 thí sinh xuất sắc được chọn trình diễn trang phục dạ hội, trước khi công bố Top 10.
Năm thí sinh cuối cùng bước vào phần thi ứng xử để thể hiện quan điểm, tư duy và khả năng diễn đạt trước ban giám khảo.
Tại họp báo sau đăng quang diễn ra vào sáng 8/11, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và hai á hậu có dịp gặp gỡ các cơ quan báo chí, truyền thông và trả lời những câu hỏi liên quan đến hành trình tham gia cuộc thi cũng như trách nhiệm gắn với danh hiệu vừa đạt được.