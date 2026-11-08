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Hoa hậu

Nhan sắc đời thường của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

Duy Nam - Nhóm PV

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đời thường cô có nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch.

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Tối 7/11, Trần Xuân Khánh Linh đến từ TPHCM đã giành danh hiệu Á hậu 1 trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức ở Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
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Ở vòng thi ứng xử, Khánh Linh nhận được câu hỏi "Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?". Người đẹp trả lời: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng và bề dày lịch sử. Và điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng, qua dấu ấn Hải Tần Phòng Thủ. Với sự sáp nhập từ Hải Dương, tôi tin rằng Hải Phòng cùng với Hải Dương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa".
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Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, cao 1,69 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).
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Trong phần thi tài năng ở vòng Chung kết, Khánh Linh trình diễn ca khúc Cô Đôi Thượng ngàn kết hợp vũ đạo. Khánh Linh chia sẻ cô từng có cơ hội trình diễn ca khúc này trên sân khấu có khoảng 2.000 khán giả.
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Chia sẻ với PV Tiền Phong, Khánh Linh cho biết cô là thủ khoa APU năm học 2023-2024, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học và có điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.6. Cô từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD.
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Khi theo học tại BUV, Khánh Linh tiếp tục có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành. Cô cho biết từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep. Những thành tích này gắn với thói quen tự học được hình thành từ nhỏ.
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Khánh Linh cho biết hành trình Hoa hậu Việt Nam giúp mình biết lắng nghe, thấu hiểu và nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ hơn.
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Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng để lại trong Khánh Linh nhiều cảm xúc. Cô dạy các bé chơi piano sau đó cùng chơi cờ vua. Sau đó, cô cùng thí sinh dạy các em hát, tham gia những hoạt động tập thể.
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Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Khánh Linh và gia đình thường xuyên làm từ thiện. Cô đang ấp ủ dự án nhân ái của riêng mình. Trong đêm chung kết, Khánh Linh cũng giành danh hiệu Đại sứ Nhân ái, là người đầu tiên được gọi tên vào Top 10.
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Bên cạnh học tập, Khánh Linh từng giữ vị trí Phó chủ tịch Hội học sinh năm 2023, Chủ tịch Hội học sinh năm 2024. Cô tham gia bóng rổ, chạy và golf, từng nhận giải ghi nhận sự tiến bộ ở bóng rổ, golf và giải nhất chạy dành cho nữ sinh trung học năm học 2023-2024. Những hoạt động này diễn ra song song với việc học văn hóa và ngoại ngữ.
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Trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, Khánh Linh và tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang là những người bạn thân thiết trong nhà chung.
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Giành danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh cho biết cô mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để tiếp tục xây dựng và phát triển dự án nhân ái với mục tiêu xây dựng các thư viện thông minh giúp trẻ em ở các điểm trường khó khăn có cơ hội tiếp cận với tiếng Anh và công nghệ.

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#Á hậu Trần Xuân Khánh Linh #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Trần Xuân Khánh Linh

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