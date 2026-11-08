Nhan sắc đời thường của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

TPO - Sau khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại, người thân và bạn bè ùa lên sân khấu tặng hoa, trao những cái ôm động viên các thí sinh dừng chân trước Top 3. Không chạm tay tới vương miện, nhưng mỗi cô gái vẫn có hành trình đáng nhớ với những nỗ lực và dấu ấn riêng.