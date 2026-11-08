Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang và hai á hậu xuất hiện tại họp báo sau đăng quang

TPO - Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, sáng 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tham dự họp báo sau đăng quang, chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi và những dự định trong nhiệm kỳ mới.

Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang - cô gái đến từ Hà Nội - giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, trong khi Lê Phương Nghi được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2.

Khoảnh khắc kết lại đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước khi kết quả được công bố, 25 thí sinh trải qua các phần thi áo dài, áo tắm. Top 15 thí sinh xuất sắc được chọn trình diễn trang phục dạ hội, trước khi công bố Top 10.

Năm thí sinh cuối cùng bước vào phần thi ứng xử để thể hiện quan điểm, tư duy và khả năng diễn đạt trước ban giám khảo.

Tại họp báo sau đăng quang diễn ra vào sáng 8/11, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và hai á hậu có dịp gặp gỡ các cơ quan báo chí, truyền thông và trả lời những câu hỏi liên quan đến hành trình tham gia cuộc thi cũng như trách nhiệm gắn với danh hiệu vừa đạt được.