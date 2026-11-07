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Trí tuệ, lòng nhân ái giúp ánh sáng vương miện lan tỏa lâu bền

Ngọc Ánh - Trọng Tài - Trọng Quân

TPO - Phát biểu khai mạc chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - nhấn mạnh vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.

Tối 7/11, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và khát vọng thanh xuân

Mở đầu bài phát biểu, nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc đến những vùng đất đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm hồn, khí phách, khát vọng của con người.

"Có những vùng đất đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, có những vùng đất đẹp bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và có những vùng đất đẹp bởi tâm hồn, khí phách, khát vọng của con người. Hải Phòng hội tụ những vẻ đẹp ấy!", ông nói.

Trưởng Ban tổ chức cho biết đêm chung kết diễn ra bên bờ biển Đồ Sơn, trong không gian Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, là dịp gặp gỡ, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những khát vọng thanh xuân. Đó cũng là tinh thần của Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền Hương Sắc.

"Hương" là chiều sâu văn hóa, cốt cách, tâm hồn và những giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. "Sắc" là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, sức sống và khát vọng vươn lên.

"Hương và sắc hòa quyện làm nên vẻ đẹp Việt Nam: đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Nhìn lại hành trình gần bốn thập kỷ của Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

"Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng", Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh.

Ông khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Vẻ đẹp được tôn vinh không chỉ tỏa sáng trên sân khấu

Ban tổ chức mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, thông qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh ý nghĩa của việc hành trình Hoa hậu Việt Nam được viết tiếp tại Hải Phòng - thành phố giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang khí phách của miền cửa biển và sức sống mạnh mẽ của một đô thị năng động, hiện đại, không ngừng vươn ra biển lớn.

Thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, đối tác và nhân dân thành phố đã dành sự quan tâm, đồng hành và những điều kiện tốt đẹp cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hướng đến 25 thí sinh trong đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng nhắc đến 25 gương mặt, 25 câu chuyện và 25 ước mơ tuổi trẻ. Các cô gái đã trải qua một hành trình với nhiều nỗ lực, thử thách để trưởng thành và tự tin tỏa sáng.

Đêm nay, vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi thí sinh đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn.

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Từ miền cửa biển Hải Phòng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới.

Với những cô gái được trao các danh hiệu cao quý, đặc biệt là tân Hoa hậu Việt Nam 2026, Trưởng Ban tổ chức gửi lời nhắn nhủ về trách nhiệm và sự cống hiến.

"Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ông mong muốn trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp sẽ giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Trưởng Ban tổ chức nhắn nhủ các cô gái bước ra từ sân khấu với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.

Từ miền cửa biển Hải Phòng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới, nơi nhan sắc song hành cùng văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái, nơi những người trẻ không chỉ khát khao tỏa sáng mà còn mong muốn cống hiến. Vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp khiến nhiều người ngước nhìn, mà là vẻ đẹp khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam #vương miện Hoa hậu #nhan sắc Việt Nam #Hải Phòng #Miền Hương Sắc

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