Độc đáo pho tượng Phật cao 65 m tạc từ đá nguyên khối ở Đà Nẵng

TPO - Sau nhiều năm triển khai, công trình tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cao khoảng 65 m tại khu vực chân núi Phước Lý (Đà Nẵng) vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Pho tượng được tạc từ đá granit nguyên khối khai thác tại núi Cẩm Khê, gây chú ý bởi quy mô đồ sộ và kiến trúc độc đáo.
TPO - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 38 thành viên, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Pháp chủ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 thành viên, trong đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự.
TPO - Sau hơn một tháng tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam có nhiều kỷ niệm với người dân nơi đây. Lisa bật khóc khi kể về mẹ của bạn cùng phòng, Phương Nghi nhớ những món đặc sản được gửi tặng, còn Diệu Anh trân trọng những cuộc gặp ở Làng trẻ em SOS.
TPO - Hơn 30 máy quay ghi lại hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, có ngày ê-kíp làm việc từ 5h đến 23h. Phía sau những hình ảnh lên sóng là yêu cầu không để sót khoảnh khắc, không diễn hay chỉnh sửa tỷ lệ cơ thể.
TPO - Tối 6/11, nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN tổ chức lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện thế giới được hòa bình, quốc gia hưng thịnh, Giáo hội trường tồn và chúng sinh an lạc.
TPO - Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các chuyên gia đánh giá cao nền tảng học vấn của thí sinh, sự kiên định với vẻ đẹp tự nhiên và những trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng. Kỳ vọng dành cho tân hoa hậu là khả năng biến những giá trị được tôn vinh thành hành động cụ thể.
TPO - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X. Cộng với 91 thành viên lưu lại của nhiệm kỳ IX và 23 thành viên bổ sung, Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X có tổng số 114 thành viên.
TPO - Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026, Nghệ An lần đầu tiên tổ chức trưng bày Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - Bảo vật quốc gia độc bản có niên đại từ khoảng thế kỷ VII-VIII.
TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - nhấn mạnh từ thực tiễn tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, sự kiện không chỉ có ý nghĩa về mặt truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo ra giá trị kinh tế thiết thực.
TPO - Tổng đạo diễn Trần Tú ví rủi ro khi làm sân khấu ngoài trời là “gia vị” mang thêm cảm xúc cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Với thiết kế nhiều lớp, tầm nhìn toàn cảnh và các tiết mục lồng ghép kể câu chuyện Hải Phòng, ê-kíp kỳ vọng mang tới khán giả bữa tiệc văn hóa đa dạng.
TPO - Tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 2/11, chủ đề "Có nên tụng kinh, đi chùa online?" được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con người lại tìm kiếm đến chốn tâm linh với hy vọng có tinh thần nhẹ nhàng, bình an hơn.
TPO - Nhiều tuyến đường Hải Phòng treo băng rôn, phướn chào mừng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thành phố cảng chuẩn bị đón khoảng 7.000 khán giả tới Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Đồ Sơn trong đêm thi quyết định ngày 7/11.
Quê tôi, một ngôi làng ven biển miền Trung, đứng chân nơi cát trắng gió lào, song nom khá trù phú, trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp. Tôi theo nghề cầm bút, viết cho các báo, đài cấp tỉnh và Trung ương.
TPO - Văn bia Phố Hiến của tỉnh Hưng Yên và Ma nhai trên núi Non Nước của tỉnh Ninh Bình vừa được ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với kết quả này, Việt Nam hiện có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh ở cấp khu vực và thế giới.
TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng thành phố được chọn đăng cai Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo Đồ Sơn - Cát Bà cũng như về một thành phố cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.
TPO - Sáng 5/11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.