Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Những bước chân đầu tiên của tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Nhóm PV

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 theo đuổi bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với kết quả được công bố tối 7/11, Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành gương mặt giữ danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm nay.

1794068558734-969649176970001650-g1834187142606088434-2bd12d107281daea4dd02a06adcd1962.jpg
Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
1794067212720-6151705690457804761-g1834187142606088434-c12355b3722be9b1807d339a35e8d013.jpg
Ba thí sinh đạt ngôi vị cao nhất là Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi.
1794069326600-6344086090024146828-g1834187142606088434-c899140e6c3db38749b73fa379ce2c2c.jpg
Sau khi Lê Phương Nghi được công bố là Á hậu 2, khoảnh khắc hồi hộp nhất là giây phút Nguyễn Yến Trang nắm tay Trần Xuân Khánh Linh trên bàn nâng.
1794067667722-6151705690457804761-g1834187142606088434-f54cb8a5aceefc5dabf7bbb4fd7a1e37.jpg
Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
1794069326566-6344086090024146828-g1834187142606088434-9aec4fd7c535b9ed4e650d9c8cd6670a.jpg
Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Trần Xuân Khánh Linh. Kết quả khép lại hành trình chinh phục vương miện của 25 người đẹp tại vòng chung kết toàn quốc.
1794068599232-705505663424972364-g1891189329724809656-db7c38ee829dd3bf2d5952b0a4922e21.jpg
Trước thời khắc công bố kết quả, các thí sinh lần lượt trải qua những phần thi trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Ban giám khảo lựa chọn những gương mặt xuất sắc vào Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi xác định các danh hiệu cao nhất.
1794068177495-6151705690457804761-g1834187142606088434-c81f3b6e5dfceae8d7740cfe4151c869.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang nhận vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc Liên Diệu Nhật, được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương. Hoa sen là hình tượng gần gũi với văn hóa Việt Nam, gợi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ. Ánh dương thể hiện niềm tin, tinh thần hướng tới tương lai. Các chi tiết đá quý và trân châu được kết nối trong chỉnh thể thống nhất, thể hiện ý tưởng hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
1794069593138-6344086090024146828-g1834187142606088434-0ea1b39319f3e6e0da50e587704a578a.jpg
Những bước đi đầu tiên trong nhiệm kỳ của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang.
1794069593117-6344086090024146828-g1834187142606088434-f1deda664d30dc3806b6dfd1423e56f3.jpg
Nguyễn Yến Trang - cô gái đến từ Thủ đô Hà Nội - rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang. Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?". Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.
1794068558866-969649176970001650-g1834187142606088434-c970ac442cf64fe014d780d8416ed706-6107.jpg
Nguyễn Yến Trang nhận lời chúc mừng từ Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.
1794068978301-6344086090024146828-g1834187142606088434-76d4bc52a8df10c85a97834d86675c4d.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục theo đuổi bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với kết quả được công bố tối 7/11, Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành gương mặt giữ danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm nay.

Xem thêm

#Nguyễn Yến Trang #Hoa hậu Việt Nam 2026 #đăng quang hoa hậu #Trần Xuân Khánh Linh #chung kết Hoa hậu Việt Nam #Đồi Rồng Hải Phòng

Cùng chuyên mục

Gần 10.000 người đổ về Hải Phòng xem chung kết Hoa hậu Việt Nam

25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam diễn áo tắm

TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng trong phần thi áo tắm tại đêm chung kết tối 7/11 ở Hải Phòng. Trên nền âm nhạc sôi động cùng màn biểu diễn của ca sĩ Minh Hằng, các người đẹp tự tin sải bước, thể hiện kỹ năng trình diễn và phong thái trước hàng nghìn khán giả.

Dàn hoa khôi xúc động khi nhà trường livestream cổ vũ

Dàn hoa khôi xúc động khi nhà trường livestream cổ vũ

TPO - Trong hậu trường chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các hoa khôi, á khôi chia sẻ sự hồi hộp và lòng biết ơn sau ba tháng ở nhà chung. Nguyễn Thái Anh Thư xúc động khi Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức livestream cổ vũ, tiếp thêm động lực để cô nỗ lực tỏa sáng, mang niềm tự hào về cho trường và quê hương.

Gần 10.000 người đổ về Hải Phòng xem chung kết Hoa hậu Việt Nam

Xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Thành Media, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.

25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẵn sàng bước lên sân khấu Quảng trường Danh Vọng

25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẵn sàng bước lên sân khấu Quảng trường Danh Vọng

TPO - Trước giờ G của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại khu vực hậu trường, các người đẹp được ê-kíp trang điểm, làm tóc chăm chút từng chi tiết để có diện mạo rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước hàng nghìn khán giả. Từ lớp nền, màu son đến kiểu tóc đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng gương mặt và trang phục trình diễn.

MC Đức Bảo choáng ngợp quy mô sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026

MC Đức Bảo choáng ngợp quy mô sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đảm nhận vai trò MC chính chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Đức Bảo cho biết anh choáng ngợp trước quy mô sân khấu trong lần đánh dấu 10 năm đồng hành cùng cuộc thi. Anh kỳ vọng sự tự tin của dàn thí sinh có nhan sắc đồng đều sẽ mang đến những phần thi bùng nổ.

Du khách ùn ùn đổ về Đồ Sơn xem chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Người dân Đồ Sơn cho biết khách đến Đồi Rồng khó tìm phòng thuê dịp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong dòng người tới cổ vũ, gia đình thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vượt gần 700 km, ngỡ ngàng trước quy mô sân khấu mà bố cô nhận xét “chưa bao giờ thấy hoành tráng như vậy”.

Ứng phó thời tiết trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ứng phó thời tiết trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vài giờ trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, bầu trời Đồi Rồng, TP Hải Phòng đổ mưa tuy nhiên đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana và 25 thí sinh vẫn miệt mài tập luyện trên sân khấu. Các phương án ứng phó với thời tiết xấu được ê-kíp tính toán kỹ càng để đảm bảo 25 cô gái tỏa sáng trên sân khấu và mang đến một đêm thi ấn tượng

Thử hỏi khó các cô gái Hoa hậu Việt Nam trước giờ chung kết

Thử hỏi khó các cô gái Hoa hậu Việt Nam trước giờ chung kết

TPO - Trước tình huống giả định bị cho là không xứng đáng với vương miện bằng thí sinh khác, Nguyễn Hồng Hạ Nghi cho biết sẽ tôn trọng những đánh giá khác biệt. Cô nhấn mạnh sự xứng đáng cần được thể hiện qua cách sống, nỗ lực và trách nhiệm với danh hiệu sau cuộc thi.

Toàn cảnh sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trước giờ G

Toàn cảnh sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trước giờ G

TPO - Sân khấu rộng hơn 2.000 m² tại Đồi Rồng, Hải Phòng đã sẵn sàng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11. Sau tổng duyệt tối 6/11, ê-kíp tiếp tục làm việc xuyên đêm, điều chỉnh kịch bản và một số ca khúc để hoàn thiện chương trình trước giờ đón khán giả.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe