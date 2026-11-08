Những bước chân đầu tiên của tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 theo đuổi bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với kết quả được công bố tối 7/11, Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành gương mặt giữ danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm nay.
TPO - Nguyễn Yến Trang, người đẹp sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, được xướng tên trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng trong phần thi áo tắm tại đêm chung kết tối 7/11 ở Hải Phòng. Trên nền âm nhạc sôi động cùng màn biểu diễn của ca sĩ Minh Hằng, các người đẹp tự tin sải bước, thể hiện kỹ năng trình diễn và phong thái trước hàng nghìn khán giả.
TPO - Trong hậu trường chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các hoa khôi, á khôi chia sẻ sự hồi hộp và lòng biết ơn sau ba tháng ở nhà chung. Nguyễn Thái Anh Thư xúc động khi Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức livestream cổ vũ, tiếp thêm động lực để cô nỗ lực tỏa sáng, mang niềm tự hào về cho trường và quê hương.
TPO - Trước giờ "G" chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư tiết lộ có hàng trăm bạn bè, đồng nghiệp, từ quê hương đang xem livestream để ủng hộ cô.
TPO - Các thí sinh đến từ Hải Phòng đang có sự chuẩn bị kỹ càng cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ đều tự tin bày tỏ mong muốn chạm tay vào chiếc vương miện trong đêm chung kết.
TPO - Trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về kế hoạch sau khi hết nhiệm kỳ. Bên cạnh việc học tập, Trúc Linh mong muốn phát triển thêm trong lĩnh vực diễn giả, quản lý.
TPO - Xuất hiện trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương cho biết cô tự hào khi cuộc thi năm nay được tổ chức tại Hải Phòng quê hương. Mai Phương kỳ vọng một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng sẽ đăng quang danh hiệu cao nhất.
TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Thành Media, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.
TPO - Nguyễn Yến Trang - đến từ Thủ đô Hà Nội - là Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, ngôi vị Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.
TPO - Trước giờ G của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại khu vực hậu trường, các người đẹp được ê-kíp trang điểm, làm tóc chăm chút từng chi tiết để có diện mạo rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước hàng nghìn khán giả. Từ lớp nền, màu son đến kiểu tóc đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng gương mặt và trang phục trình diễn.
TPO - Đảm nhận vai trò MC chính chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Đức Bảo cho biết anh choáng ngợp trước quy mô sân khấu trong lần đánh dấu 10 năm đồng hành cùng cuộc thi. Anh kỳ vọng sự tự tin của dàn thí sinh có nhan sắc đồng đều sẽ mang đến những phần thi bùng nổ.
TPO - Người dân Đồ Sơn cho biết khách đến Đồi Rồng khó tìm phòng thuê dịp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong dòng người tới cổ vũ, gia đình thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vượt gần 700 km, ngỡ ngàng trước quy mô sân khấu mà bố cô nhận xét “chưa bao giờ thấy hoành tráng như vậy”.
TPO - Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Đêm thi là nơi tôn vinh 25 thí sinh, khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện.
TPO - Vài giờ trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, bầu trời Đồi Rồng, TP Hải Phòng đổ mưa tuy nhiên đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana và 25 thí sinh vẫn miệt mài tập luyện trên sân khấu. Các phương án ứng phó với thời tiết xấu được ê-kíp tính toán kỹ càng để đảm bảo 25 cô gái tỏa sáng trên sân khấu và mang đến một đêm thi ấn tượng
TPO - Trước tình huống giả định bị cho là không xứng đáng với vương miện bằng thí sinh khác, Nguyễn Hồng Hạ Nghi cho biết sẽ tôn trọng những đánh giá khác biệt. Cô nhấn mạnh sự xứng đáng cần được thể hiện qua cách sống, nỗ lực và trách nhiệm với danh hiệu sau cuộc thi.
TPO - Sân khấu rộng hơn 2.000 m² tại Đồi Rồng, Hải Phòng đã sẵn sàng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11. Sau tổng duyệt tối 6/11, ê-kíp tiếp tục làm việc xuyên đêm, điều chỉnh kịch bản và một số ca khúc để hoàn thiện chương trình trước giờ đón khán giả.