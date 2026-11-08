Hoa sen trên tà áo dài của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng, 25 thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa của hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Ngọc Hân. Những họa tiết hoa sen kết hợp chất liệu mỹ thuật truyền thống góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
TPO - Khoảnh khắc Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026, người thân vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào. Tiếng hò reo, những nụ cười rạng rỡ và cái ôm thật chặt từ gia đình đã làm nên giây phút đăng quang đầy cảm xúc.
TPO - Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, sáng 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tham dự họp báo sau đăng quang, chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Sau khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại, người thân và bạn bè ùa lên sân khấu tặng hoa, trao những cái ôm động viên các thí sinh dừng chân trước Top 3. Không chạm tay tới vương miện, nhưng mỗi cô gái vẫn có hành trình đáng nhớ với những nỗ lực và dấu ấn riêng.
TPO - Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cao 1,71 m, có số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đời thường, Yến Trang tự nhận ít nói và từng ngại đứng trước ống kính.
TPO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 theo đuổi bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với kết quả được công bố tối 7/11, Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành gương mặt giữ danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm nay.
TPO - Nguyễn Yến Trang, người đẹp sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, được xướng tên trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng trong phần thi áo tắm tại đêm chung kết tối 7/11 ở Hải Phòng. Trên nền âm nhạc sôi động cùng màn biểu diễn của ca sĩ Minh Hằng, các người đẹp tự tin sải bước, thể hiện kỹ năng trình diễn và phong thái trước hàng nghìn khán giả.
TPO - Trong hậu trường chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các hoa khôi, á khôi chia sẻ sự hồi hộp và lòng biết ơn sau ba tháng ở nhà chung. Nguyễn Thái Anh Thư xúc động khi Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức livestream cổ vũ, tiếp thêm động lực để cô nỗ lực tỏa sáng, mang niềm tự hào về cho trường và quê hương.
TPO - Trước giờ "G" chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư tiết lộ có hàng trăm bạn bè, đồng nghiệp, từ quê hương đang xem livestream để ủng hộ cô.
TPO - Các thí sinh đến từ Hải Phòng đang có sự chuẩn bị kỹ càng cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ đều tự tin bày tỏ mong muốn chạm tay vào chiếc vương miện trong đêm chung kết.
TPO - Trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về kế hoạch sau khi hết nhiệm kỳ. Bên cạnh việc học tập, Trúc Linh mong muốn phát triển thêm trong lĩnh vực diễn giả, quản lý.
TPO - Xuất hiện trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương cho biết cô tự hào khi cuộc thi năm nay được tổ chức tại Hải Phòng quê hương. Mai Phương kỳ vọng một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng sẽ đăng quang danh hiệu cao nhất.
TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT Play cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Thành Media, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.
TPO - Nguyễn Yến Trang - đến từ Thủ đô Hà Nội - là Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, ngôi vị Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.
TPO - Trước giờ G của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại khu vực hậu trường, các người đẹp được ê-kíp trang điểm, làm tóc chăm chút từng chi tiết để có diện mạo rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước hàng nghìn khán giả. Từ lớp nền, màu son đến kiểu tóc đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng gương mặt và trang phục trình diễn.
TPO - Đảm nhận vai trò MC chính chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Đức Bảo cho biết anh choáng ngợp trước quy mô sân khấu trong lần đánh dấu 10 năm đồng hành cùng cuộc thi. Anh kỳ vọng sự tự tin của dàn thí sinh có nhan sắc đồng đều sẽ mang đến những phần thi bùng nổ.