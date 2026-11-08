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Hoa hậu

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Điều chưa biết về 'cô giáo tương lai' trở thành Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Trọng Tài, Như Ý, Dương Triều, Xuân Tùng

TPO - Từ một cô gái hướng nội, ngại xuất hiện trước ống kính, Nguyễn Yến Trang từng bước vượt qua giới hạn bản thân để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân Hoa hậu gây chú ý với nền tảng học vấn, ước mơ trở thành cô giáo và quan điểm về vẻ đẹp hòa bình của đất nước.

Tối 7/11, tại Quảng trường Danh vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chiếc vương miện là thành quả sau hành trình nỗ lực của cô gái sinh năm 2006 tại Hà Nội, đồng thời đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của nữ sinh đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Ít ai biết rằng trước khi bước lên sân khấu chung kết và tự tin thể hiện bản thân trước hàng nghìn khán giả, Yến Trang từng là cô gái hướng nội, ít nói và ngại xuất hiện trước ống kính. Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã giúp cô thay đổi, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng mà chính mình chưa từng nghĩ tới.

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Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang tại họp báo sau đăng quang. Ảnh: Trọng Tài.

Ước mơ hoa hậu từ nhỏ

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, từng là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Trong ba năm học phổ thông, cô liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, Yến Trang trúng tuyển ba trường đại học gồm Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thay vì lựa chọn những ngành học thiên về kinh tế, cô quyết định theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây là lựa chọn gắn với định hướng của mẹ và mong muốn theo đuổi nghề giáo của cô.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong trước chung kết, Yến Trang cho biết ước mơ trở thành hoa hậu đã được cô ấp ủ từ nhỏ. Tuy nhiên, cô không xem đó đơn thuần là một mong muốn mà dành nhiều năm chuẩn bị, trau dồi kỹ năng để có thể thử sức khi cơ hội đến.

Với Yến Trang, Hoa hậu Việt Nam là thử thách lớn để cô kiểm chứng khả năng, vượt qua những giới hạn của bản thân và trưởng thành hơn. Cô hiểu rằng cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh xinh đẹp, tự tin, năng động và có những thế mạnh riêng. Vì vậy, thay vì đặt mình vào sự so sánh, cô lựa chọn tinh thần học hỏi, quan sát và không ngừng hoàn thiện.

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Nguyễn Yến Trang trình diễn áo tắm, dạ hội, áo dài trong đêm chung kết. Ảnh: Xuân Tùng.
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Tân Hoa hậu Yến Trang ghi điểm với đôi chân dài thẳng tắp. Ảnh: Trọng Tài, Như Ý.

Từ cô gái hướng nội đến bản lĩnh sân khấu

Trước cuộc thi, Yến Trang tự nhận mình là người hướng nội, ít nói và không thực sự thoải mái khi đứng trước máy quay. Việc phải thường xuyên xuất hiện trước ống kính, tham gia các hoạt động tập thể và trình diễn trên sân khấu trở thành thử thách không nhỏ.

Tại nhà chung, Yến Trang có cơ hội tiếp xúc với những cô gái năng động, tự tin và giàu kinh nghiệm. Môi trường này buộc cô phải chủ động hơn, học cách giao tiếp, thể hiện cảm xúc và làm quen với việc trở thành tâm điểm chú ý.

Qua từng vòng thi, Yến Trang nhận thấy bản thân có sự thay đổi rõ rệt. Từ một người rụt rè, cô dần tự tin sải bước trước đám đông, biết cách thể hiện cảm xúc và bộc lộ cá tính trong các phần trình diễn.

Yến Trang từng chia sẻ từ khi bước vào nhà chung, cô luôn cố gắng mỗi ngày, giữ tinh thần trách nhiệm và sự chỉn chu trong từng hoạt động. Những nỗ lực ấy được thể hiện qua quá trình rèn luyện kỹ năng, tham gia các phần thi và từng bước hoàn thiện hình ảnh cá nhân.

Cô gửi thông điệp tới những cô gái trẻ còn thiếu tự tin rằng không nên ngại ngần khi bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự kiên trì, nền tảng tri thức và khả năng nắm bắt cơ hội có thể giúp mỗi người tiến gần hơn tới những ước mơ lớn.

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Yến Trang trong khoảnh khắc đăng quang. Ảnh: Dương Triều.

Câu trả lời ứng xử về hòa bình

Tại đêm chung kết tối 7/11, Nguyễn Yến Trang lần lượt vượt qua các vòng thi để có mặt trong Top 15, Top 10 và Top 5. Ở phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi về cảm nhận của một công dân Việt Nam trước vẻ đẹp hòa bình của đất nước và cách lan tỏa giá trị ấy tới bạn bè quốc tế.

Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sống trong một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải chịu cảnh chiến tranh. Thay vì diễn giải hòa bình bằng những khái niệm lớn lao, cô bắt đầu từ những điều gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Theo cô, vẻ đẹp của hòa bình hiện diện trong mỗi buổi sáng thức dậy, khi con người được nhìn thấy bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến.

Để làm rõ hơn quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo cô, sự kiện này cho thấy Việt Nam không chỉ là đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo, lan tỏa hòa bình ra thế giới. Sau phần thi ứng xử, cô được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ở tuổi 20, Nguyễn Yến Trang đứng trước một chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít trách nhiệm. Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mang đến cho cô sự quan tâm của công chúng, đồng thời đặt ra yêu cầu phải duy trì hình ảnh, hoàn thiện tri thức và chứng minh giá trị của bản thân bằng những hành động cụ thể.

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