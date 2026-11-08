Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sau đêm đăng quang

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
TPO - Nhìn lại hậu trường trước giờ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh tất bật chuẩn bị cho màn đồng diễn mở màn. Phía sau ánh đèn sân khấu là những phút giây gấp rút chỉnh trang, chăm chút diện mạo và tranh thủ từng khoảng nghỉ để sẵn sàng cho đêm thi quyết định.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi lần đầu ra mắt truyền thông sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang xúc động khi được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Khoảnh khắc các thế hệ hoa hậu cùng chúc mừng tân hoa hậu, các á hậu được xem là đặc biệt nhất lịch sử cuộc thi.
TPO - Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng, 25 thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa của hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Ngọc Hân. Những họa tiết hoa sen kết hợp chất liệu mỹ thuật truyền thống góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện đầy lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Cô gửi lời chúc tân Hoa hậu Việt Nam 2026 vững tin tỏa sáng có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng trong nhiệm kỳ.
TPO - Sau khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại, người thân và bạn bè ùa lên sân khấu tặng hoa, trao những cái ôm động viên các thí sinh dừng chân trước Top 3. Không chạm tay tới vương miện, nhưng mỗi cô gái vẫn có hành trình đáng nhớ với những nỗ lực và dấu ấn riêng.
TPO - Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cao 1,71 m, có số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đời thường, Yến Trang tự nhận ít nói và từng ngại đứng trước ống kính.
TPO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 theo đuổi bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với kết quả được công bố tối 7/11, Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành gương mặt giữ danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm nay.
TPO - Nguyễn Yến Trang, người đẹp sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, được xướng tên trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng trong phần thi áo tắm tại đêm chung kết tối 7/11 ở Hải Phòng. Trên nền âm nhạc sôi động cùng màn biểu diễn của ca sĩ Minh Hằng, các người đẹp tự tin sải bước, thể hiện kỹ năng trình diễn và phong thái trước hàng nghìn khán giả.
TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Mai Phương và các á hậu gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
TPO - Trong hậu trường chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các hoa khôi, á khôi chia sẻ sự hồi hộp và lòng biết ơn sau ba tháng ở nhà chung. Nguyễn Thái Anh Thư xúc động khi Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức livestream cổ vũ, tiếp thêm động lực để cô nỗ lực tỏa sáng, mang niềm tự hào về cho trường và quê hương.
TPO - Trước giờ "G" chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư tiết lộ có hàng trăm bạn bè, đồng nghiệp, từ quê hương đang xem livestream để ủng hộ cô.
TPO - Các thí sinh đến từ Hải Phòng đang có sự chuẩn bị kỹ càng cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ đều tự tin bày tỏ mong muốn chạm tay vào chiếc vương miện trong đêm chung kết.
TPO - Trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về kế hoạch sau khi hết nhiệm kỳ. Bên cạnh việc học tập, Trúc Linh mong muốn phát triển thêm trong lĩnh vực diễn giả, quản lý.
TPO - Xuất hiện trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương cho biết cô tự hào khi cuộc thi năm nay được tổ chức tại Hải Phòng quê hương. Mai Phương kỳ vọng một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng sẽ đăng quang danh hiệu cao nhất.