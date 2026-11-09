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Thế giới

Tỷ phú Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, Nvidia điều tra nghi vấn gián điệp

Bình Giang

TPO - Nvidia vừa cho biết họ đang tiến hành điều tra liệu CEO Jensen Huang có phải là mục tiêu của tình báo nước ngoài hay không, sau khi một bài báo cáo buộc ông có mối quan hệ thân thiết với nữ doanh nhân Trung Quốc.

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CEO Jensen Huang của Nvidia. (Ảnh: Reuters)

Trong thông điệp gửi tới nhân viên, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ và tuyên bố ông nhận “toàn bộ trách nhiệm” về hành động của mình. Nvidia khẳng định CEO này cam kết tiếp tục lãnh đạo công ty.

Những diễn biến này nhiều khả năng sẽ tạo thêm áp lực lên cổ phiếu của nhà sản xuất chip, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ vốn đã giảm mạnh do những lo ngại về tính bền vững của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Sự việc cũng có thể làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của ông Huang trên cương vị người đứng đầu công ty mà ông đồng sáng lập.

Tháng trước, báo The New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang - cựu lãnh đạo của Megaspeed, một công ty có trụ sở tại Singapore. Theo bài báo, giới chức Mỹ từng điều tra người phụ nữ này và kết luận bà liên quan đến tình báo Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng Mỹ đã giám sát hoạt động của Megaspeed - công ty mua chip AI từ Nvidia, do nghi ngờ doanh nghiệp này hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến vốn bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

“Hội đồng quản trị NVIDIA đang khởi động một cuộc điều tra độc lập trước những thông tin gần đây cho rằng nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý độc lập bên ngoài, sẽ giám sát cuộc điều tra này”, Nvidia cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 8/11.

Công ty cho biết, mặc dù hội đồng quản trị không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, cuộc điều tra vẫn sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có.

Nvidia cho biết thêm, ông Huang hoàn toàn ủng hộ cuộc rà soát và cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ chối bình luận về ông Huang khi được báo chí hỏi về vấn đề này vào tối 8/11.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang phải đối mặt với nhiều áp lực, khi các nhà đầu tư đã bắt đầu rút lui trước những bất ổn liên quan đến tính bền vững của thị trường AI – lĩnh vực mà công ty đang giữ vị thế dẫn đầu.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip có giá trị vốn hóa 4.500 tỷ USD này đã mất toàn bộ mức tăng từ đầu năm, trong bối cảnh thị trường công nghệ nói chung lao dốc do lo ngại về tính bền vững của AI.

Theo Reuters

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#Jensen Huang #AI #Nvidia #Ngoại tình #Tình báo #Gián điệp

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