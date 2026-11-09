Giáo hoàng Leo nhắc nhở đồng minh của Tổng thống Trump về giới hạn quyền lực

TPO - Giáo hoàng Leo vừa có bài phát biểu được đặc biệt chú ý tại Argentina, nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo phải nỗ lực cải thiện cuộc sống của tất cả người dân và nhận thức rõ giới hạn trong quyền lực của mình.

Giáo hoàng Leo gặp Tổng thống Javier Milei ở Buenos Aires ngày 8/11. (Ảnh: AP)

Thông điệp này nhằm nhắn nhủ đến Tổng thống Argentina Javier Milei - đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Argentina là chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du Nam Mỹ kéo dài 12 ngày của Giáo hoàng Leo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tới quốc gia có đa số dân theo Công giáo này kể từ năm 1987.

Vị giáo hoàng 71 tuổi đang thực hiện một trong những chuyến công du nước ngoài dày đặc nhất của một nhà lãnh đạo Công giáo trong nhiều thập kỷ, chưa đầy 1 tháng sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi.

Giáo hoàng Leo nói với ông Milei - người tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm tới, rằng các nhà lãnh đạo phải nỗ lực cải thiện cuộc sống của tất cả người dân và nhận thức rõ những giới hạn trong quyền lực của mình. Chương trình thắt lưng buộc bụng của ông Milei đã vấp phải chỉ trích từ Giáo hội vì tác động nặng nề nhất đến người nghèo, và nhà lãnh đạo này cũng thể hiện ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

“Quyền lực chỉ thực sự có tính chính danh cao nhất khi được thực thi như một hình thức phục vụ. Những người nắm giữ quyền lực có nghĩa vụ hành động thận trọng, thừa nhận những giới hạn của quyền lực được trao cho mình và đưa ra các quyết định vì lợi ích chung của toàn thể cộng đồng”, Giáo hoàng nhấn mạnh trong bài diễn văn ngày 8/11.

Ông nhắc lại câu nói này sau khi nhận được những tràng pháo tay vang dội từ đông đảo khán giả tập trung tại Trung tâm văn hóa Palacio Libertad.

Giáo hoàng Leo chào một bé gái khi đến sân bay ở Buenos Aires ngày 8/11. (Ảnh AP)

Giáo hoàng Leo là vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ. Đầu năm nay, ông khiến Tổng thống Trump tức giận sau khi lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Iran.

Trong bài phát biểu, Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng, nền dân chủ đòi hỏi người dân phải học cách chung sống với những khác biệt về quan điểm, đồng thời đặt niềm tin vào pháp quyền.

Trong bài phát biểu chào mừng Giáo hoàng tới Argentina, ông Milei bảo vệ các chính sách tự do cá nhân và kinh tế tự do của mình, cho rằng các quyền sống, tự do và sở hữu tài sản là nền tảng của hiến pháp Argentina cũng như các nền dân chủ phương Tây.

Ông Milei là một chính trị gia có phong cách thể hiện đầy kịch tính, nổi tiếng với những phát ngôn mạnh bạo và mái tóc rối bù. Ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2023. Trong chiến dịch tranh cử, ông sử dụng hình ảnh chiếc cưa máy làm biểu tượng cho những đợt cắt giảm mạnh chi tiêu công mà ông cam kết thực hiện, nhằm củng cố tình hình tài chính quốc gia.

Ông bị cho là đã làm suy yếu nền dân chủ Argentina qua những phát ngôn gây chia rẽ và công kích báo chí.

Tổng thống Argentina bảo vệ chính sách thắt lưng buộc bụng của mình, cho rằng đây là con đường duy nhất để kiểm soát lạm phát. Theo chương trình cải cách kinh tế của ông, tỷ lệ lạm phát hằng năm đã giảm từ mức hơn 200% xuống còn 33%.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm trước thềm cuộc bầu cử năm tới, trong bối cảnh người dân Argentina bị cắt giảm trợ cấp, mất việc làm và doanh nghiệp đóng cửa.

Những đợt cắt giảm chi tiêu của ông Milei cũng làm giảm các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như trợ cấp dành cho người khuyết tật.

Dù không trực tiếp đề cập đến chương trình thắt lưng buộc bụng của ông Milei trong bài phát biểu, Giáo hoàng Leo kêu gọi Argentina không để các chương trình kinh tế gây bất lợi cho những người nghèo nhất.

“Cần thúc đẩy mọi hoạt động tạo ra cơ hội, khuyến khích sáng kiến tư nhân và bảo đảm rằng tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho những người có hoàn cảnh khó khăn”, ông nói. Đây là một trong nhiều phát biểu nhận được những tràng pháo tay mạnh mẽ từ khán giả.

Giáo hoàng từng cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đẩy thế giới vào con đường chiến tranh không hồi kết. Tại Argentina, ông tiếp tục đề cập đến vấn đề này, nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ phải đi đôi với “ý thức đạo đức”. Đây cũng là vấn đề liên quan đến một trong những ưu tiên chính sách của ông Milei.

Ông Milei là người tích cực thúc đẩy phát triển AI và tuyên bố muốn đưa Argentina trở thành điểm đến của các trung tâm dữ liệu.