Mr Pips nói nếu có người yêu xin được kết hôn trong tù: Pháp luật cho phép không?

TPO - Về pháp lý, luật sư cho biết quyền kết hôn của người chấp hành án tù vẫn được pháp luật bảo vệ nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Tuy nhiên, kết hôn không đơn thuần là đăng ký một quan hệ pháp lý mà còn là trách nhiệm yêu thương, cùng xây dựng cuộc sống gia đình. Khi một người phải chấp hành án tù dài hạn, việc thực hiện những nghĩa vụ này sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nguyện vọng của Mr Pips khiến nhiều người suy ngẫm

Chiều 8/11, được cho phép nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại. Bị cáo mong được khắc phục hậu quả sớm nhất và xin được hưởng khoan hồng ở án 30 năm tù thay vì mức chung thân như Viện Kiểm sát đề nghị trước đó.

Mr Pips nói bản thân bị bệnh, xin được thường xuyên thăm khám trong thời gian trong tù.

Trước khi kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo Phó Đức Nam “bộc bạch” bản thân sắp tới phải chấp hành một bản án dài, không biết có ai yêu thương không? Nếu có, bị cáo xin được kết hôn trong tù.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho hay, lời nói sau cùng của Mr Pips tại phiên tòa, với nguyện vọng được kết hôn trong tù nếu có người yêu thương, khiến nhiều người suy ngẫm về giá trị của tự do, tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Bị cáo Phó Đức Nam và đồng phạm bị dẫn giải đến tòa.

Theo luật sư, lời nói sau cùng không chỉ là cơ hội để bị cáo giãi bày tâm tư, nguyện vọng trước khi HĐXX nghị án, mà còn là khoảnh khắc con người đối diện với chính mình, nhìn lại những lựa chọn, sai lầm và những điều có thể không còn cơ hội thực hiện. Đôi khi, những lời nói rất bình dị tại thời điểm này lại chứa đựng nhiều suy ngẫm về giá trị cuộc đời.

Khi còn ở ngoài xã hội, con người ta có thể nghĩ rằng tiền bạc, sự giàu có và những mối quan hệ sẽ mang lại mọi thứ. Tuy nhiên, khi phải đối diện với nguy cơ mất tự do trong thời gian dài, những mong muốn tưởng chừng đơn giản như được ở bên người thân, có một mái ấm gia đình, được chăm sóc cha mẹ lại trở thành những điều vô cùng xa xỉ.

Tiền bạc có thể mua được nhiều tiện nghi nhưng không thể mua được tự do, không thể mua lại thời gian và càng không thể mua được tình yêu chân thành.

Người chấp hành hình phạt tù không bị tước bỏ quyền cơ bản của công dân

Về pháp lý, luật sư Cường cho biết, người đang chấp hành hình phạt tù không bị tước bỏ toàn bộ quyền cơ bản của công dân. Quyền kết hôn vẫn được pháp luật bảo vệ nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, kết hôn không đơn thuần là đăng ký một quan hệ pháp lý mà còn là trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, chia sẻ và cùng xây dựng cuộc sống gia đình. Khi một người phải chấp hành án tù dài hạn, việc thực hiện những nghĩa vụ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, pháp luật cần có cách tiếp cận nhân văn, tôn trọng quyền kết hôn hợp pháp của phạm nhân nhưng cũng phải tính đến tính tự nguyện, điều kiện thực tế và quyền lợi của người bạn đời, đặc biệt là trẻ em - nếu có con chung...

“Hình phạt tù là sự trừng trị và cách ly người phạm tội khỏi đời sống xã hội theo bản án, nhưng không phải là sự tước bỏ nhân tính, phẩm giá và mọi quyền cơ bản của họ. Chính sách hình sự nhân đạo phải đi cùng yêu cầu nghiêm minh của pháp luật, tạo điều kiện để người phạm tội nhận thức sai lầm, cải tạo và hướng thiện”, luật sư Cường phân tích.

Từ câu chuyện của Mr Pips, luật sư nhấn mạnh đây cũng là tấm gương cảnh tỉnh đối với những người chạy theo đồng tiền và sự hưởng thụ bất chính. Đừng vì những lợi ích trước mắt mà đánh đổi tự do, danh dự, tương lai và hạnh phúc gia đình. Bởi đến một lúc nào đó, những thứ từng được coi là bình thường như được tự do đi lại, được sống bên cha mẹ và được yêu thương có thể trở thành những ước mơ xa vời nhất.