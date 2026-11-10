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7 tỉnh, thành mưa lớn như trút hôm nay

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (10/11), vùng tâm mưa có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam của miền Trung với trọng tâm là Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Đông Gia Lai. Khu vực Nam Quảng Trị, Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ.

Dự báo sáng nay (10/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, đêm qua và sáng sớm nay (10/11), Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và tỉnh Khánh Hòa đã có mưa lớn trên diện rộng.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/11 đến 3h ngày 10/11 có nơi trên 200mm như tại trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 249mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) 221mm, Hương Phú (Huế) 568mm, Thôn 10 xã Ea Mđoal (Đắk Lắk) 222mm. Đây là lượng mưa rất lớn trong thời gian rất ngắn.

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Miền Trung tiếp tục mưa lớn như trút trong hai ngày 10-11/11.

Dự báo từ sáng nay, mưa giảm dần ở khu Bắc Trung Bộ, gia tăng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Cụ thể, từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đây cũng là vùng tâm mưa của đợt này.

Nam Quảng Trị, Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong hai ngày 10-11/11 cũng có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Tỉnh Khánh Hòa hai ngày này cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) chỉ còn mưa trong sáng 10/11 với lượng từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Tại miền Bắc, hôm nay và ngày mai, trời không mưa nhưng rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay ở miền Bắc từ 15-18 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị hôm nay trời cũng rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 19-22 độ. Thành phố Huế hôm nay nhiệt độ thấp nhất xuống còn 19-21 độ, cao nhất 22-24 độ.

Dự báo ngày mai (11/11), miền Bắc tiếp tục rét. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến ngày 13/11, sau đó nhiệt độ tăng nhanh trở lại.

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