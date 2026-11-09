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Công bố các quyết định của Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác cán bộ

Thái Lâm

TPO - Chiều 9/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã công bố và trao 15 quyết định về công tác cán bộ, trong đó điều động nhiều lãnh đạo cấp sở về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, đặc khu.

Chiều 9/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố, trao 15 quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Trần Mậu Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, được điều động đến Đảng ủy xã Kiến Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động đến Đảng ủy đặc khu Phú Quý, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030.

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Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao quyết định cho các cán bộ được điều động.

Điều động ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo.

Ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, đến Đảng ủy xã Bắc Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Bình, đến Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương.

Ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương, đến Đảng ủy xã Tuy Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong.

Ông Trần Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine, đến Đảng ủy xã Tà Năng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng.

Ông Phạm Thành Bắc - Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, đến Đảng ủy phường Phú Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định cho ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã để Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc điều động đến Văn phòng UBND tỉnh.

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Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định cho các cán bộ tại hội nghị.

Đối với các cơ quan cấp tỉnh, ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Đình Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, và ông Phan Đức Thanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, được điều động đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cho ông Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu từ ngày 9/11. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã kể từ ngày 9/11.

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#Lâm Đồng #điều động cán bộ #công tác cán bộ #Y Thanh Hà Niê Kđăm

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