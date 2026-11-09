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Diễn biến mưa lớn ở miền Bắc, miền Trung những ngày tới

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo sau đợt mưa dông từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, miền Bắc sẽ có khoảng 2 ngày tạnh ráo trước khi đón mưa trở lại từ đêm 11/11. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục mưa lớn kéo dài.

Sáng 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực ở miền Bắc đã có mưa rào và dông rải rác, một số nơi xuất hiện mưa to như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội.

Sau đợt mưa này, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều 9/11 đến ngày 11/11, miền Bắc sẽ có thời gian tạnh ráo, ít mưa.

Sau đó, từ đêm 11-13/11, miền Bắc xuất hiện có mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục rét trong các ngày từ 10-13/11 (thứ Sáu), sau đó từ cuối tuần (14-15/11), nền nhiệt miền Bắc tăng nhanh trở lại, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm.

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Mưa dông gây tắc đường sáng 9/11 tại Hà Nội.

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió, mưa lớn tiếp tục bao trùm.

Trong sáng 9/11, mưa lớn đã xuất hiện tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 9/11 có nơi trên 100mm như trạm Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 222.2mm, Đồng Tâm (Quảng Trị) 151.6mm.

Dự báo từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối 9/11 đến ngày 11/11, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Đông Gia Lai (Bình Định cũ) là trọng tâm đợt mưa lớn ở miền Trung với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực phía Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa từ chiều tối 9/11 đến ngày 11/11 cũng có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Dự báo xa hơn, vào đêm 11/11, mưa lớn vẫn tiếp tục ở Huế, Đà Nẵng, Bình Định cũ, Phú Yên cũ với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia tiếp tục cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian theo thời gian thực có tại địa chỉ: luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

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